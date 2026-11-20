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La sentenza del 19 novembre della Corte internazionale di giustizia segna un passaggio storico nella vicenda dei Rohingya. Nel procedimento avviato dal Gambia, la Corte ha stabilito che il Myanmar ha commesso genocidio contro la minoranza musulmana durante le operazioni militari del 2016-2017 avvenute principalmente nello Stato di Rakhine, riconoscendo anche la violazione degli obblighi di prevenzione e punizione del crimine. Le operazioni si erano svolte quando il governo civile guidato dalla N