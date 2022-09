«Non volevo sentirmi solo oggi, per questo ho scelto di dire addio in una competizione a squadra», ha detto commosso Federer alla fine del doppio giocato insieme allo spagnolo Rafael Nadal

Ieri notte alla 02 Arena di Londra, Roger Federer ha giocato la sua ultima partita in un torneo ufficiale insieme al tennista spagnolo Rafael Nadal contro la coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe

Il doppio si è giocato nell’ambito della Laver Cup e si è concluso con una sconfitta per il 41enne tennista svizzero, visibilmente commosso a fine partita. Federer e Nadal, rivali in campo e amici fuori, dopo aver vinto il primo set e perso il secondo sono stati sconfitti al tie break 11 a 9.

Le dichiarazioni a fine partita

«È stata una giornata fantastica, sono felice di essere qui. Mi sono goduto tutti i gesti un'ultima volta, sono qui con amici, fans e famiglia. Temevo di stirarmi, ero davvero stressato. Sono arrivato alla fine, la partita è stata stupenda. È stato fantastico avere al mio fianco Rafa e tutte le leggende che sono arrivate qui per me», ha detto Roger Federer dopo la partita.

«Non volevo sentirmi solo oggi, per questo ho scelto di dire addio in una competizione a squadra», ha aggiunto visibilmente commosso Federer. Nel palazzetto sportivo oltre a Nadal erano presenti decine di tennisti professionisti come Novak Djokovic, l’italiano Matteo Berrettini, il greco Tsitsipas e tanti altri.

Il palmares

Il tennista svizzero ha concluso la sua carriera con oltre 1200 partite vinte, 103 titoli Atp, 20 slam di cui 8 volte vincitore di Wimbledon, un oro in doppio alle Olimpiadi di Pechino e la Coppa Davis nel 2014.

Federer aveva annunciato l’addio al tennis sui suoi canali sociali lo scorso 15 settembre. Non partecipava a un torneo dal luglio del 2021 e in questo periodo ha subìto una serie di interventi al ginocchio.

