Dopo la persecuzione, la Malesia rimpatria i Rohingya nel Myanmar in guerra civile. L’Onu: «Non è sicuro»

Le organizzazioni per i diritti umani e le stesse agenzie delle Nazioni unite contestano il piano di rimpatrio, che prevede la deportazione di 5mila persone. Nel paese è in corso il secondo conflitto più grave al mondo secondo i dati di Acled. Ma i primi 1.476 rimpatri sono iniziati ugualmente. Kuala Lumpur parla di ritorni volontari, ma impedisce all’Unhcr di verificare il consenso dei detenuti

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Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, e il generale golpista e ora presidente del Myanmar, Min Aung Hlaing, sono stati di parola: come annunciato a fine luglio, è cominciato oggi, martedì 29 settembre, il piano di rimpatri di cittadini birmani nel Myanmar, paese in fiamme per la guerra civile. Decine di autobus scortati dalla polizia hanno raggiunto prima lo stadio Majlis Perbandaran Manjung, vicino alla base navale di Lumut, nel nord-ovest della Malesia. Da lì, 1476 persone sono state