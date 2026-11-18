Il vicepresidente e il segretario di Stato testa a testa nei sondaggi come papabili alla presidenza. Ma il caos nel Partito repubblicano avvantaggia il capo della diplomazia Usa. Il politologo Grossman: «Ha più libertà di manovra»
WASHINGTON DC – I risultati delle elezioni di midterm non hanno soltanto privato i repubblicani della maggioranza alla Camera e al Senato. Hanno fatto cadere come birilli anche governatori e senatori che, magari, già accarezzavano l’idea di giocarsi una chance nella corsa alla Casa Bianca del 2028. Tolti il sempreverde Ted Cruz, in Texas, e Ron DeSantis, governatore uscente della Florida, uno dei pochi Stati ad aver tenuto, il cerchio dei papabili si è decisamente ristretto. Tanto che appare orm