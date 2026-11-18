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WASHINGTON DC – I risultati delle elezioni di midterm non hanno soltanto privato i repubblicani della maggioranza alla Camera e al Senato. Hanno fatto cadere come birilli anche governatori e senatori che, magari, già accarezzavano l’idea di giocarsi una chance nella corsa alla Casa Bianca del 2028. Tolti il sempreverde Ted Cruz, in Texas, e Ron DeSantis, governatore uscente della Florida, uno dei pochi Stati ad aver tenuto, il cerchio dei papabili si è decisamente ristretto. Tanto che appare orm