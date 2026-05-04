Mondo

Un falco in Vaticano: Rubio da papa Leone in missione di guerra

Mattia Ferraresi
04 maggio 2026 • 19:02

Il segretario di Stato scippa a Vance la mediazione con la Santa Sede. Ma i suoi obiettivi sono lontanissimi dalle parole di pace del pontefice

L’incontro di giovedì 7 maggio fra Leone XIV e il segretario di Stato americano, Marco Rubio, confermato ufficialmente lunedì dalla Santa Sede, viene presentato come una prova di disgelo dopo l’incredibile ridda di insulti di Donald Trump al papa «debole sul crimine» e che parla «alla sinistra radicale» e il goffo ingaggio dialettico del vicepresidente, JD Vance, a proposito di ciò su cui il Vicario di Cristo avrebbe o meno titolo di esprimersi. Questa interpretazione è formalmente corretta, ma

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Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)