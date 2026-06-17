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Ruini, il cardinale poco “clericale” che ha saputo interpretare la linea di Giovanni Paolo II

Giovanni Maria Vianstorico
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17 giugno 2026 • 10:39Aggiornato, 17 giugno 2026 • 10:40

Incurante delle critiche del mondo laico, le «pallottole di carta», il protagonismo “extraparlamentare” del presidente della Cei ha lasciato il segno durante il pontificato di Wojtyła, quando è stato capace di affrontare le sfide al cattolicesimo e affondare il referendum sulla procreazione assistita

La scomparsa a novantacinque anni di Camillo Ruini chiude per sempre un’epoca, quella del protagonismo in prima persona, anche sulla scena politica, dell’episcopato italiano. Una stagione rilevante e controversa, bollata con arguzia dai suoi avversari nel mondo cattolico con un corrosivo gioco di parole latino: de ruinis Romanae ecclesiae si diceva per sottolineare l’influenza, considerata rovinosa, del cardinale all’apice della sua potenza. Forte però della ragionevolezza delle sue posizioni e

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Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví