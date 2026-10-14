Ruslan Bortnik: «Mosca punta al collasso di Kiev per logoramento»

Parla il direttore dell’Ukrainian Institute of Politics: «Mosca punta al dissanguamento finanziario e alla crisi umanitaria del paese. L’Ue è a un bivio: la debolezza ucraina comporta grandi rischi di sicurezza, ma il prolungamento della guerra assorbe risorse necessarie alla difesa dell’Europa stessa. Per questo alcuni governi potrebbero cercare accordi con la Russia»

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«La Russia – rimarca Ruslan Bortnik, direttore dell’Ukrainian Institute of Politics – parla di sospendere i bombardamenti il giorno delle elezioni; l’Ucraina propone 60 giorni di cessate il fuoco totale. Un solo giorno senza attacchi reciproci non può proteggere una campagna elettorale, eppure entrambe le parti stanno discutendo del nesso tra le elezioni e una tregua militare». Ennesima giravolta di Trump, che dichiara che è tempo che «l’Ucraina abbia un nuovo presidente», mentre Zelensky si dic