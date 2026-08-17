“Giochi di guerra” negli asili: l’ultima oscenità di Putin

Il Cremlino ha già tolto ai russi la coscienza della tragedia della guerra. Ora vuole infondere nei bambini potenza e vittoria, svilendo la vita: la stretta della presidenza russa sull’educazione infantile segue di poco l’input che Putin ha dato, sin dallo scoppio della guerra, alla propaganda militarista nelle scuole

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Il primo settembre negli asili russi arrivano i cosiddetti «giochi gentili» (dobrje igry) per bambini in età prescolare. La sperimentazione è già avvenuta su 100 istituzioni per l’infanzia sparse in 22 regioni del paese. Il progetto segue quello già in vigore da qualche anno per le scuole primarie (quello si chiama «conversazioni su ciò che conta» e ha la finalità di instillare nei piccoli che vanno dai 3 ai 7 anni «i valori spirituali e morali tradizionali russi». Con un convitato di pietra per