L'Unione europea dovrebbe bloccare i finanziamenti all'Ucraina dopo lo scandalo corruzione che ha coinvolto il governo di Kiev. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, all'arrivo al Consiglio Esteri Ue. "Normalmente" lo scandalo "dovrebbe influenzare" il sostegno europeo a Kiev, ha affermato Szijjarto, "quindi, se Bruxelles e la leadership qui a Bruxelles fossero normali, dovrebbero immediatamente sospendere i pagamenti all'Ucraina e dovrebbero immediatamente richiedere un controllo finanziario. Dobbiamo sapere per cosa è stato speso il denaro dei contribuenti europei in Ucraina".

"C'è una mafia della guerra, un sistema corrotto che opera in Ucraina, e la presidente della Commissione europea non lo menziona nemmeno nella sua lettera. E invece di fermare i pagamenti e chiedere un controllo finanziario immediato, vuole inviare altri 100 miliardi all'Ucraina" ha aggiunto.