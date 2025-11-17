I raid russi non accennano a diminuire e hanno provocato nuovi morti nella notte. Nel frattempo, il presidente americano promette di tornare in campo con una legge che potrebbe sanzionare anche l’Iran
Una legge che punisca «tutti i paesi che fanno affari con la Russia». È l’ultima promessa di Donald Trump, mentre in Ucraina continuano i combattimenti: a Balakliya sono morte tre persone, altre dieci sono rimaste ferite dal raid che ha colpito il centro nella zona di Kharkiv la scorsa notte.
Continuano poi gli avvistamenti di droni: lo spazio aereo sopra l'aeroporto di Aalborg è stato chiuso per un’ora nella tarda serata di domenica.
Trump: "Sanzioni per chiunque faccia affari con la Russia"
Kubilius: "L'Ue non è pronta a eventuali attacchi russi con droni"
L'Europa non è pronta ad affrontare un attacco massiccio di droni russi e deve assolutamente integrare le capacità ucraine, pena il rischio di commettere un “errore storico”. Lo ha il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius. “Non siamo pronti a individuare e neutralizzare i droni russi”, ha detto durante un discorso a Vilnius, in Lituania. “I russi imparano in fretta. E noi?”, si è chiesto. La guerra in Ucraina ha stravolto le regole del combattimento, ha sottolineato. “Le guerre di domani non si vinceranno con carri armati e artiglieria, ma con droni e missili”, ha affermato, invitando a imparare dall'esperienza Ucraina.
500mila al buio nel Donetsk dopo l'attacco di un drone ucraino
Un attacco di droni ucraini ha interrotto la fornitura di energia elettrica a 500.000 persone nella Repubblica Popolare di Donetsk (Dpd). Lo ha riferito il capo dell'amministrazione della Dpr, Denis Pushilin.
Zelensky a Parigi per un accordo sulla difesa aerea
I presidenti ucraino e francese Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron si incontrano oggi a Parigi per discutere delle esigenze militari di Kiev e della cooperazione tra le industrie della difesa dei due paesi, con il leader ucraino che parla di un “accordo importante in preparazione”. Secondo l'Eliseo, si tratta di “mettere l'eccellenza francese nel settore dell'industria degli armamenti al servizio della difesa dell'Ucraina” e di “consentire l'acquisizione dei sistemi necessari per rispondere all'aggressione russa”. La presidenza francese ha menzionato in particolare “la difesa del cielo ucraino”, mentre Zelensky ha rinnovato sabato il suo appello per ottenere ulteriori sistemi di difesa aerea, all'indomani dei nuovi massicci attacchi russi contro il suo paese.
“Stiamo lavorando alla consegna di diversi sistemi di difesa aerea, al rafforzamento della nostra aviazione”, ha annunciato venerdì in un video Volodymyr Zelensky, secondo il quale “è in preparazione un importante accordo con la Francia”. “Sono sicuro che sarà finalizzato molto rapidamente, sarà storico”, ha aggiunto. Macron aveva annunciato alla fine di ottobre la consegna “nei prossimi giorni” di missili antiaerei Aster lanciati dal SAMP-T e di ulteriori aerei da caccia Mirage 2000.
Attacchi nella zona di Kherson, un morto e undici feriti
Una persona sarebbe morta e altre undici sarebbero rimaste ferite negli attacchi russi lanciati nella regione di Kherson, dove l'aviazione moscovita ha colpito abitazioni civili e un gasdotto. Complessivamente, nelle ultime ventiquattro ore, sul fronte ucraino, sono stati registrati 216 scontri a fuoco tra le forze ucraine e le truppe russe. Uno dei settori maggiormente colpiti è stato Pokrovsk, dove, secondo quanto riferisce lo Stato Maggiore ucraino, le truppe di Kiev hanno fermato 75 assalti russi.
Attacco russo su Odessa, danni alle infrastrutture
La Russia ha attaccato massicciamente la regione Ucraina di Odessa, colpendo infrastrutture energetiche e portuali. Lo ha riferito il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina, secondo cui una persona è rimasta ferita. Secondo quanto dichiarato dal capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleh Kiper, in diverse città si sono udite esplosioni a seguito dell'attacco. Nonostante l'intervento della difesa aerea Ucraina, i danni alle infrastrutture sono stati significativi. Le unità del Servizio di emergenza e i vigili del fuoco locali sono intervenuti per eliminare le conseguenze dell'attacco.
Orbán: "Non accetteremmo l'annessione della Transcarpazia"
L'Ungheria respingerebbe la possibilità di incorporare la Transcarpazia, una regione dell'Ucraina occidentale, se venisse avanzata una proposta del genere. Lo ha dichiarato il primo ministro Viktor Orbán in risposta a una domanda di Matthias Döpfner, ceo del gruppo mediatico tedesco Axel Springer, nel suo programma YouTube. "Voi tedeschi avete già provato a farlo in altri territori. L'esperienza tedesca dimostra che non vale la pena lanciarsi in un'avventura del genere", ha affermato il primo ministro ungherese. Budapest accusa da tempo Kiev di violare i diritti della minoranza ungherese in Transcarpazia, in particolare il diritto di utilizzare la propria lingua madre nella cultura e nell'istruzione. Il governo ungherese ha ripetutamente avvertito che non consentirà all'Ucraina di aderire all'Unione Europea finché queste questioni non saranno risolte.
La Russa: "Fare di tutto per l'Ucraina, così si aiuta l'Europa"
"Sui singoli programmi militari io non mi posso esprimere. Posso soltanto dire che tutto quello che può aiutare l'Ucraina dovrebbe essere fatto, perché aiutare Kiev significa aiutare l'Europa ad aumentare la propria sicurezza strategica, le due cose sono interconnesse, aiutando l'Ucraina si aiuta l'Europa, e più di tanto non posso dire". A dirlo è il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto in colloquio con il Corriere della Sera sulle spaccature in maggioranza a proposito delle forniture di armi all'Ucraina.
Trump: "Sanzioni per chiunque faccia affari con la Russia"
Il Partito Repubblicano sta presentando al Congresso un testo che imporrà sanzioni a "qualunque paese faccia affari con la Russia". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai cronisti all'aeroporto di Palm Beach, riportano i media Usa. "L'Iran potrebbe far parte di questa lista", ha aggiunto Trump.
Mosca: "Abbattuti 36 droni ucraini"
Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto 36 droni ucraini durante la notte in sette regioni russe.
Raid russo nella regione di Kharkiv, 3 morti e 10 feriti
E' di almeno tre morti e dieci feriti il bilancio di un attacco russo che stanotte ha colpito Balakliya, nella regione ucraina orientale di Kharkiv.
