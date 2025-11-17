Trump: "Sanzioni per chiunque faccia affari con la Russia"

L'Europa non è pronta ad affrontare un attacco massiccio di droni russi e deve assolutamente integrare le capacità ucraine, pena il rischio di commettere un “errore storico”. Lo ha il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius. “Non siamo pronti a individuare e neutralizzare i droni russi”, ha detto durante un discorso a Vilnius, in Lituania. “I russi imparano in fretta. E noi?”, si è chiesto. La guerra in Ucraina ha stravolto le regole del combattimento, ha sottolineato. “Le guerre di domani non si vinceranno con carri armati e artiglieria, ma con droni e missili”, ha affermato, invitando a imparare dall'esperienza Ucraina.