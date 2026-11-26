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Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte hanno esortato la Russia a non estendere la guerra in Ucraina e a raggiungere una soluzione pacifica del conflitto il più rapidamente possibile. È quanto emerge dalla dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro a porte chiuse a Mar-a-Lago, definito «eccellente» da entrambe le parti. Rutte ha ribadito la necessità di assicurare a Kiev garanzie di sicurezza in caso di un accordo di pace o di un cessate il fuoco duraturo, continuando a garantire all’Ucraina il sostegno militare.

Quest’ultimo tema è al centro del Consiglio Europeo a Bruxelles dove i leader dei paesi membri stanno discutendo anche del supporto finanziario a Kiev per il 2027. «Quello che facciamo non lo facciamo per prolungare la guerra, ma per porvi fine il più rapidamente possibile. Credo che nessuno in Europa possa avere interesse a vedere nuovi flussi di profughi dall’Ucraina qualora questa guerra non finisca», ha detto il cancelliere tedesco Merz arrivando al vertice. Tra i paesi contrari a sostenere militarmente Kiev c’è la Bulgaria: «Quello che facciamo non lo facciamo per prolungare la guerra, ma per porvi fine il più rapidamente possibile. E lo facciamo anche per aiutare la popolazione di questo Paese in una situazione molto difficile. Credo che nessuno in Europa possa avere interesse a vedere nuovi flussi di profughi dall'Ucraina qualora questa guerra non finisca», ha detto il premier Rumen Radev.

Sul terreno, intanto, proseguono gli attacchi. Almeno tre persone sono rimaste ferite questa mattina in un raid russo con droni su Kharkiv, dove alcune persone risultano intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale. Nella parte della regione di Zaporizhzhia occupata dalle forze di Mosca, cinque persone sarebbero morte e altre tre rimaste ferite in un attacco di droni ucraini, secondo le autorità filorusse.

Kushner: "Ucraina nella Nato scenario poco probabile" Jared Kushner, inviato speciale della casa Bianca, si è espresso riguardo la possibilità per l'Ucraina di entrare a far parte della Nato, ed ha dichiarato: "Tutto è sempre possibile e lasceremo che entrambe le parti trovino una soluzione". Kushner ha però specificato che stanno operando "dal presupposto che questo non sarà l'esito" più probabile, ma sarebbe comunque soddisfatto di qualsiasi scenario che comprenda la fine delle ostilità. Estonia: "Basta tagli, aiutiamo Kiev" Il primo ministro estone Kristen Michal, arrivato al Consiglio europeo straordinario, ha dichiarato: "Basta tagli al bilancio. Se guardiamo a ciò che la Russia sta facendo lungo il confine orientale, è evidente che tale confine necessita di protezione, investimenti e risorse finanziarie; la nuova proposta, in tal senso, rappresenta un buon passo avanti". Il premier ha contestato i tagli alle spese per la difesa: "Se guardiamo alla nostra regione, la Russia sta intensificando una guerra ibrida, una sorta di escalation di attacchi ibridi. Ciò significa che dobbiamo investire di più". Riguardo la guerra in Ucraina, Michal ha sottolineato l'importanza di aiutare Kiev: "L'Ucraina sta combattendo per noi. Noi, dal canto nostro, ci limitiamo a contare gli euro. Il che, di per sé, non è un male. Gli euro devono essere contati, ma c'è chi sta versando il proprio sangue". Merz: "Aiutiamo Kiev per porre fine alla guerra, evitare nuovi flussi di profughi" "Quello che facciamo non lo facciamo per prolungare la guerra, ma per porvi fine il più rapidamente possibile. E lo facciamo anche per aiutare la popolazione di questo Paese in una situazione molto difficile. Credo che nessuno in Europa possa avere interesse a vedere nuovi flussi di profughi dall'Ucraina qualora questa guerra non finisca". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz arrivando al summit europeo a Bruxelles. "Dobbiamo garantire che l'Ucraina riceva un sostegno sufficiente nei prossimi anni, sia sul piano militare sia su quello umanitario - ha detto Merz -. Anche l'aspetto umanitario non deve essere minimizzato, è importante. Dobbiamo aiutare questo Paese a superare un inverno molto difficile, ma dobbiamo anche aiutarlo nella ricostruzione. E tutto questo è un compito che dobbiamo assolvere insieme nell'Unione europea". Sofia: "Nessun soldo bulgaro per le armi e per la guerra in Ucraina" "La Bulgaria parteciperà al prestito da 20 miliardi di euro per il sostegno non militare all'Ucraina. Abbiamo una vasta diaspora storica di 300mila bulgari che vivono in Ucraina e la nostra richiesta è di concentrare il nostro sostegno nelle aree in cui vive la popolazione bulgara. Daremo dunque il nostro contributo, ma nessun soldo bulgaro andrà alle armi, nessun soldo alla guerra in Ucraina". Lo ha detto il premier bulgaro Rumen Radev all'arrivo al vertice europeo a Bruxelles, sottolineando che il prestito da 45 miliardi sarà suddiviso in una componente militare da 25 miliardi e una non militare da 20 miliardi. Olanda: "Nessun Paese Ue può sottrarsi dai finanziamenti a Kiev" "È chiarissimo che l'aggressione russa in Ucraina sia una delle sfide più grandi che dobbiamo affrontare, e gli ucraini stanno combattendo per la propria libertà, ma anche per la democrazia e i valori europei. Dobbiamo stare fianco a fianco con gli ucraini. Nei prossimi anni avranno bisogno di maggiore sostegno militare e finanziario, e questo è un impegno dal quale nessun paese dell'Ue può sottrarsi. Tutti devono dimostrare solidarietà agli ucraini, proprio come fanno i Paesi Bassi da molti anni". Lo ha detto il premier olandese Rob Jetten arrivando al Consiglio Europeo. Kiev: 4 feriti nell'ultimo attacco russo Almeno quattro persone sono state ferite, due delle quali gravi, a seguito di un attacco lanciato nella notte dalle forze russe contro la capitale Ucraina, Kiev. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha riferito tramite i social media che due dei feriti sono in ospedale e attualmente versano in gravi condizioni, mentre gli altri due hanno ricevuto cure ambulatoriali sul posto. Secondo i rapporti diffusi sia dal sindaco che dall'Amministrazione militare di Kiev (Kmba), l'attacco si è concentrato nel distretto di Desniansky, situato nella zona nord-est della città, dove sono stati colpiti un centro commerciale, un edificio in una zona industriale e un altro edificio non residenziale, subendo ingenti danni materiali. Mosca, abbattuti 343 droni. Colpita raffineria Samara La contraerea russa ha intercettato e distrutto durante la notte 343 droni russi, compresi alcuni nella regione di Mosca. Lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato citato da Interfax. Le Forze di Difesa ucraine sono riuscite però a sferrare un massiccio attacco contro la raffineria di petrolio Kuibyshev, nella regione russa di Samara, a quanto riportano i media ucraini. Almeno nove persone uccise tra Kharkiv e Zaporizhzhia Cinque persone sono rimaste uccise e altre tre ferite in un attacco di droni nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il governatore regionale insediato dalla Russia, Evgeny Balitsky. "A seguito di un attacco di droni nemici contro un parcheggio, cinque persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite nella località di Vessioloye", ha scritto Balitsky su Telegram. In un bombardamento russo 4 persone sono rimaste uccise e 6 ferite nella zona di Kharkiv. Due persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio residenziale nel quartiere di Novobavarsky, mentre a Zlatopil due persone sono morte sulla strada vicino al villaggio di Dovzhyk. Lo ha reso noto su Telegram Oleh Synehoubov, capo dell'amministrazione militare dell'omonima regione Incontro Trump-Rutte: "Vertice eccellente, ora aumentare la spesa in difesa" "Trump e il Segretario generale Mark Rutte hanno avuto un incontro eccellente questa sera in quella che viene spesso definita la 'Casa Bianca del Sud': Mar-a-Lago. L'incontro è stato di grande rilievo; al centro della discussione vi sono stati la guerra tra Russia e Ucraina e il conflitto in Iran, oltre ai risultati senza precedenti ottenuti insieme durante i vertici all'Aia e ad Ankara. Abbiamo inoltre discusso dell'importanza che la Russia eviti qualsiasi azione – intenzionale o meno – che possa estendere il conflitto, nonché della necessità di giungere a una risoluzione pacifica della guerra nel più breve tempo possibile. Infine, abbiamo affrontato l'importanza di continuare a incrementare la spesa per la difesa e gli investimenti nella nostra base industriale, sia negli Stati Uniti che all'interno della Nato". Così una dichiarazione congiunta del Presidente Usa Donald Trump e del Segretario generale Nato Mark Rutte, in una nota al termine dell'incontro svoltosi a porte chiuse per la stampa. Trump e Rutte chiedono alla Russia di evitare azioni che inaspriscano il conflitto La Russia dovrebbe evitare qualsiasi iniziativa che possa estendere ulteriormente il conflitto in Ucraina e favorire una soluzione pacifica nel più breve tempo possibile. È quanto affermano il presidente statunitense Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte in una dichiarazione congiunta diffusa al termine di un incontro tenutosi ieri in Florida, durante il quale hanno discusso anche della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il colloquio si è svolto dopo che Trump aveva incontrato la settimana precedente in Asia il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, definendo entrambi suoi "amici". L'incontro con Putin aveva suscitato critiche da parte dei Democratici statunitensi e degli alleati europei degli Stati Uniti, che chiedono di essere coinvolti nei negoziati mediati da Washington per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha a sua volta insistito sulla necessità di includere l'Europa nei colloqui. Trump e Rutte hanno inoltre affrontato il tema dell'aumento della spesa per la difesa e degli investimenti negli Stati Uniti e nell'ambito della Nato. La dichiarazione non ha fornito dettagli sulla discussione relativa all'Iran. Rutte ha piu' volte cercato di attenuare le tensioni tra Trump e gli alleati europei, sostenendo che sia normale che i leader delle principali potenze nucleari si incontrino. Ucraina, lanciati dalla Russia 113 droni nella notte L'aeronautica militare Ucraina ha riferito che, nel corso della notte, la Russia ha lanciato 113 droni, 87 dei quali sono stati abbattuti o neutralizzati. L'esercito, nel suo bollettino mattutino su Telegram, segnala impatti in venti località del territorio e la caduta di detriti in altri sei punti.

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