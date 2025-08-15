Kiev rivendica la distruzione di una nave carica di armi iraniane ad Astrakhan, mentre un drone ucraino uccide una donna a Kursk. Ad Anchorage la popolazione scende in piazza chiedendo la pace. Lavrov arriva in Alaska in felpa con scritto "Urss"
Donald Trump ha stimato in un 25 per cento la possibilità di fallimento del summit odierno con Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska, una valutazione più ottimistica rispetto al 50 per cento di fallimento che aveva attribuito di recente ai negoziati commerciali con Ursula von der Leyen. L’incontro, stando a quanto comunicato dalla Casa Bianca in un comunicato avverrà alle 21.00 (ore italiane) di oggi 15 agosto.
Attacchi e tensioni precedono l’incontro: Kiev rivendica la distruzione di una nave carica di armi iraniane ad Astrakhan, mentre un drone ucraino ha colpito la città russa di Kursk, uccidendo una donna e ferendo dieci persone.
Mosca, per voce del ministro degli Esteri Lavrov, afferma di avere una posizione «chiara e precisa» già illustrata durante le visite dell’inviato speciale Usa Steve Witkoff.
Il Cremlino conferma che il vertice inizierà con un colloquio a porte chiuse tra i due leader, centrato sulla crisi ucraina ma aperto anche a temi più ampi di sicurezza globale. Proteste filo-ucraina sono in corso in diverse città dell’Alaska, con 16 manifestazioni previste fino a sabato. Intanto, il ministro degli Esteri ucraino Sybiha ribadisce che ogni percorso di pace passa per un cessate il fuoco e non può essere deciso senza Kiev. Trump, però, giudica improbabile una tregua immediata, pur dichiarandosi interessato a «una pace immediata».
PUNTI CHIAVE
10:45
Ucraina: Kiev rivendica attacco notturno su raffineria russa
10:09
Kiev rivendica attacco contro nave con parti di droni inviati da Iran
10:01
Lavrov arriva in Alaska in felpa con scritto "Urss"
08:31
Lavrov, la nostra posizione è chiara, la spiegheremo in Alaska
08:10
Ucraina: Kiev, colpita nave con carico armi Iran in porto russo
07:29
Ucraina: Casa Bianca, vertice Putin-Trump al via alle 21
05:02
Ucraina: Mosca, drone ucraino su Kursk, uccisa una donna
04:09
Ucraina: ad Anchorage manifestazioni pro Kiev per fine guerra
Lettonia, 'in Alaska non si arrivi a decisioni affrettate'
"Auspico che in Alaska non si arrivi a decisioni affrettate in modo da trovare una soluzione che accontenti tutte le parti, specialmente quella ucraina". Lo ha detto il presidente lettone, Edgars Rinkevics, in un'intervista rilasciata ieri alla Cnn. "Concessioni territoriali non sarebbero che una ricompensa concessa alla Russia - ha detto ancora Rinkevics -. Il presidente Trump e la sua amministrazione hanno comunque dimostrato nei giorni scorsi di capire la complessità e la difficoltà della situazione"
Ucraina: Kiev rivendica attacco notturno su raffineria russa
Lo stato maggiore delle Forze armate ucraine ha riferito di aver effettuato la scorsa notte un attacco su una raffineria nella regione russa di Samara. Secondo un comunicato dello stato maggiore, agenti delle forze speciali e altri uomini dell'esercito ucraino hanno attaccato la raffineria di Syzran, appartenente alla compagnia petrolifera statale Rosneft, dove sono state segnalate delle esplosioni.
Syzran si trova a circa 950 chilometri a sud-est di Mosca e ad altri 920 chilometri dal confine con l'Ucraina, violato dalla Russia con la sua invasione dell'Ucraina iniziata nel febbraio 2022.
Il governatore di Samara, Vyacheslav Fedorishev, si e' limitato a riferire dell'abbattimento di 13 droni ucraini e ad avvertire che "persiste una minaccia" ma non ha riferito del raid alla raffineria.
Kim a Putin, "relazioni bilaterali ancora più solide in futuro"
Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto al presidente russo Vladimir Putin che le loro relazioni bilaterali hanno raggiunto la "piena fioritura" e che avranno progressi "ancora più solidi in futuro" secondo quanto riportato venerdì dai media statali nordcoreani. In un messaggio indirizzato al capo del Cremlino, Kim, nel resoconto della Kcna, Kim ha ricordato che "la grande amicizia e solidarietà tra i popoli dei nostri due Paesi, che lottano fianco a fianco per costruire relazioni bilaterali orientate al futuro e per raggiungere un obiettivo comune, continuerà e avanzerà in modo ancora più solido".
In occasione delle celebrazioni degli 80 anni della liberazione della penisola coreana dal dominio coloniale giapponese, il leader ha menzionato "la solidarietà storica, tradizionale e di sangue" tra i due Paesi, che sono il fondamento che "ha elevato l'amicizia bilaterale al più solido cameratismo: il partenariato strategico globale". Nella lettera, Kim ha espresso gratitudine a Putin per aver inviato un messaggio di congratulazioni per l'anniversario, sottolineando sacrifici e successi delle forze sovietiche nella liberazione del Paese. Kim ha inoltre augurato a Putin e all'esercito russo "vittoria e gloria", dicendosi fiducioso che Mosca riuscirà "a salvaguardare la propria dignità e il proprio onore e a raggiungere la prosperità".
La lettera giunge mentre Pyongyang sfrutta l'anniversario della liberazione per consolidare ulteriormente il suo stretto allineamento con la Russia. Le truppe sovietiche avanzarono nelle aree settentrionali della penisola coreana nell'agosto del 1945, contribuendo a porre fine a 35 anni di dominio coloniale giapponese e a disarmare le forze nipponiche.
Lavrov arriva in Alaska in felpa con scritto "Urss"
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, tra i membri della delegazione nel vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, e' arrivato in hotel ad Anchorage indossando una felpa con su scritto, "presumibilmente", URSS.
Un filmato diffuso dal quotidiano Izvestja, ma rilanciato anche su Telegram dal canale ufficiale del ministero degli Esteri e dall'agenzia ufficiale Tass, mostra Lavrov scendere dall'auto e dirigersi verso l'ingresso dell'hotel. Il capo della diplomazia di Mosca indossa una felpa bianca dove spiccano le lettere cubitali in cirillico di quello che "presumibilmente", secondo anche la Tass, e' l'acronimo in russo di 'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche'; la scritta non e' chiara del tutto perche' coperta da uno smanicato che lascia intravedere solo le ultime lettere.
Ucraina: Tajani, speriamo in una svolta, Putin apra al dialogo
"Possiamo augurarci che rappresenti una svolta e che, dopo questo incontro, si possa avviare una vera trattativa tra la Russia e l'Ucraina, tra Putin e Zelensky. Questo è ciò che dobbiamo augurarci. Bisogna capire se questo risultato potrà esser frutto di questo primo incontro, che è altra cosa". È quanto auspica, a poche ore dal summit di Ferragosto, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In un'intervista al Quotidiano Nazionale, il vicepremier non ha dubbi: l'esito dell'incontro dipende "da Putin. Non so quanto sarà disponibile ad ascoltare le richieste di Trump e quanto voglia arrivare a un cessate il fuoco per concludere la guerra in tempi rapidi. La questione, dunque, non e' tanto quello che chiederà Trump, ma quello che sarà disponibile ad accettare Putin. La palla è nel suo campo. È lui che deve dire se vuole il dialogo, se vuole l'incontro con Zelensky oppure no. Questa è la chiave dell'incontro e si vedrà - da come risponderà a Trump - la sua vera volontà di arrivare alla fine della guerra". Per Tajani la strada non è in discesa, "Putin ha molti problemi interni: anche di dimostrare la propria forza. Non sarà facile, però l'ideale sarebbe che si arrivasse, al vertice, a decidere un successivo incontro a tre". Quanto all'Ucraina, deve poter decidere "ogni cosa che la riguarda", "non e' possibile che altri decidano della sorte di questo paese. Non si può fare un accordo di pace sulla testa dell'Ucraina: ricordiamo che l'Ucraina è vittima di un'aggressione", sottolinea il titolare della Farnesina. "Dopo il cessate il fuoco, si dovranno aprire negoziati diretti tra Zelensky e Putin. A quel punto sarà l'Ucraina che dovrà decidere sui propri territori" e "dovranno essere garantite la sua indipendenza e la sua sicurezza" anche perché "la sicurezza dell'Ucraina è anche la sicurezza dell'Europa, nel momento in cui è candidata a far parte dell'Unione europea". Infine, la guerra in Medio Oriente: "Siamo assolutamente contrari" al piano di Netanyahu su Gaza,"cosi' come siamo contro a nuove aggressioni e nuove annessioni da parte israeliana in Cisgiordania. Perché tutto questo mina il progetto dei due popoli e dei due Stati, per noi l'unica soluzione possibile per la pace" e su Gaza "abbiamo detto che si è superata da tempo la linea rossa della reazione proporzionata all'attacco subito il 7 ottobre 2023. Adesso siamo di fronte a una carneficina, i segnali sono molto chiari. E proprio perche' siamo amici di Israele, diciamo che e' gravissimo quello che stanno facendo, compreso quello di attaccare i cristiani: un regalo a Hamas", spiega Tajani. "Noi siamo favorevoli a riconoscere la Palestina, ma bisogna prima costruire lo Stato palestinese", "ecco perché noi siamo favorevoli anche a una missione delle Nazioni Unite, a guida araba, per unificare la Palestina. E in questo contesto siamo pronti anche a inviare i nostri militari".
Lavrov, la nostra posizione è chiara, la spiegheremo in Alaska
Mosca dichiarerà chiaramente la sua posizione ai colloqui russo-americani in Alaska, e molto è già stato fatto in tal senso durante le visite dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, come riporta l'agenzia Tass. "Sappiamo di avere argomenti e la nostra posizione è chiara e precisa. La spiegheremo", ha dichiarato al canale televisivo Rossiya-24. "Molto è già stato fatto qui durante le visite di Steve Witkoff. Il presidente ne ha già parlato. Witkoff ha parlato a nome del presidente Donald Trump. Ci auguriamo di continuare questa conversazione molto utile" in Alaska, ha affermato il ministro.
La Tass ricorda che ieri il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov ha dichiarato che l'incontro tra Putin e Trump sarà aperto da un colloquio individuale, al quale, oltre ai leader, prenderanno parte solo interpreti. Il tema centrale dell'incontro sarà la risoluzione della crisi ucraina, ma Putin e Trump affronteranno anche temi "più ampi per garantire la pace e la sicurezza, nonché le attuali e più urgenti questioni internazionali e regionali".
Merz, in Alaska Putin accetti un cessate il fuoco
La Russia dovrebbe accettare un cessate il fuoco con l'Ucraina quando Vladimir Putin incontrerà Donald Trump in Alaska: lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a poche ore dal summit.
Merz ha affermato che l'incontro tra Trump e Putin ha offerto un'"opportunità" per la pace e ha invitato Putin ad abbandonare tutte le precondizioni per un cessate il fuoco e a incontrare poi il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. "L'obiettivo deve essere un vertice a cui partecipi anche il presidente Zelensky. In quell'occasione deve essere concordato un cessate il fuoco. L'Ucraina ha bisogno di solide garanzie di sicurezza. Le questioni territoriali possono essere decise solo con il consenso degli ucraini", ha sottolineato.
Ucraina: Casa Bianca, vertice Putin-Trump al via alle 21
L'incontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin inizierà alle 11, ora locale (le 21 in Italia). È quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca con il programma degli appuntamenti chiave del presidente americano oggi. Trump partirà dalla Casa Bianca alle 6:45 (le 12:45 in Italia) diretto ad Anchorage. Circa nove ore dopo, alle 11:00 ora locale (le 21 in Italia), lui e Putin inizieranno i colloqui. Ieri l'orario indicato dal Cremlino era quello delle 11:30 in Alaska (le 21:30 in Italia). Dopo quasi sette ore di colloqui, il presidente prevede di lasciare Anchorage alle 17:45 ora locale (3:45 di domani in Italia).
Media, Putin fa tappa a Magadan prima del vertice con Trump
Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto tappa nella città portuale di Magadan, nell'estremo oriente del Paese, prima del suo incontro ad Anchorage in Alaska con il presidente statunitense Donald Trump: lo riporta la Tass. Nella città che si affaccia sul Mare di Okhotsk, il leader russo visiterà lo stabilimento Omega-Sea per la lavorazione e la raffinazione dell'olio di pesce, il complesso sportivo presidenziale, il centro sociale e culturale Mayak Park, deporrà fiori al monumento ai piloti eroici e terrà un incontro con il capo della regione, Sergey Nosov.
Kiev, "negoziati produttivi solo dopo un cessate il fuoco"
"La posizione dell'Ucraina e dei nostri partner sulla via della pace è chiara e basata su principi: non può essere definita senza l'Ucraina e i negoziati possono essere produttivi solo dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco": lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, alla vigilia del vertice tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska.
Ieri Trump ha affermato che un cessate il fuoco immediato è improbabile, sottolineando di essere più "interessato a una pace immediata".
Ucraina: Mosca, drone ucraino su Kursk, uccisa una donna
Un attacco con un drone ucraino ha ucciso una donna in un edificio residenziale nella citta' russa di Kursk, poche ore prima del vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha riferito il governatore di questa regione di confine, Alexander Khinshtein. "Un drone nemico ha attaccato durante la notte un edificio" in un quartiere di Kursk, i cui piani superiori hanno preso fuoco, ha scritto su Telegram il governatore della regione omonima.
Una donna di 45 anni e' morta mentre 10 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 15 anni, ha precisato, aggiungendo che diversi edifici vicini e una scuola sono stati danneggiati.
Ucraina: ad Anchorage manifestazioni pro Kiev per fine guerra
Gli abitanti dell'Alaska stanno manifestando in segno di solidarietà con l'Ucraina in tutto lo Stato, in vista dell'incontro di oggi tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, riportano i media Usa. Almeno 16 manifestazioni sono in programma fino a sabato, da Fairbanks a Kodiak a Ketchikan, scrive il network non-profit di notizie States Newsroom.
"Il nostro obiettivo principale è quello di comunicare la nostra solidarietà ai nostri fratelli e sorelle in Ucraina, per far sapere loro che abbiamo assistito con orrore all'invasione dell'Ucraina più di tre anni fa", ha detto Nicole Collins, un'organizzatrice del gruppo Ketchikan Mayday for Democracy, che ha organizzando una veglia giovedì sera per mostrare sostegno all'Ucraina.
© Riproduzione riservata