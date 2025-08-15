"Possiamo augurarci che rappresenti una svolta e che, dopo questo incontro, si possa avviare una vera trattativa tra la Russia e l'Ucraina, tra Putin e Zelensky. Questo è ciò che dobbiamo augurarci. Bisogna capire se questo risultato potrà esser frutto di questo primo incontro, che è altra cosa". È quanto auspica, a poche ore dal summit di Ferragosto, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In un'intervista al Quotidiano Nazionale, il vicepremier non ha dubbi: l'esito dell'incontro dipende "da Putin. Non so quanto sarà disponibile ad ascoltare le richieste di Trump e quanto voglia arrivare a un cessate il fuoco per concludere la guerra in tempi rapidi. La questione, dunque, non e' tanto quello che chiederà Trump, ma quello che sarà disponibile ad accettare Putin. La palla è nel suo campo. È lui che deve dire se vuole il dialogo, se vuole l'incontro con Zelensky oppure no. Questa è la chiave dell'incontro e si vedrà - da come risponderà a Trump - la sua vera volontà di arrivare alla fine della guerra". Per Tajani la strada non è in discesa, "Putin ha molti problemi interni: anche di dimostrare la propria forza. Non sarà facile, però l'ideale sarebbe che si arrivasse, al vertice, a decidere un successivo incontro a tre". Quanto all'Ucraina, deve poter decidere "ogni cosa che la riguarda", "non e' possibile che altri decidano della sorte di questo paese. Non si può fare un accordo di pace sulla testa dell'Ucraina: ricordiamo che l'Ucraina è vittima di un'aggressione", sottolinea il titolare della Farnesina. "Dopo il cessate il fuoco, si dovranno aprire negoziati diretti tra Zelensky e Putin. A quel punto sarà l'Ucraina che dovrà decidere sui propri territori" e "dovranno essere garantite la sua indipendenza e la sua sicurezza" anche perché "la sicurezza dell'Ucraina è anche la sicurezza dell'Europa, nel momento in cui è candidata a far parte dell'Unione europea". Infine, la guerra in Medio Oriente: "Siamo assolutamente contrari" al piano di Netanyahu su Gaza,"cosi' come siamo contro a nuove aggressioni e nuove annessioni da parte israeliana in Cisgiordania. Perché tutto questo mina il progetto dei due popoli e dei due Stati, per noi l'unica soluzione possibile per la pace" e su Gaza "abbiamo detto che si è superata da tempo la linea rossa della reazione proporzionata all'attacco subito il 7 ottobre 2023. Adesso siamo di fronte a una carneficina, i segnali sono molto chiari. E proprio perche' siamo amici di Israele, diciamo che e' gravissimo quello che stanno facendo, compreso quello di attaccare i cristiani: un regalo a Hamas", spiega Tajani. "Noi siamo favorevoli a riconoscere la Palestina, ma bisogna prima costruire lo Stato palestinese", "ecco perché noi siamo favorevoli anche a una missione delle Nazioni Unite, a guida araba, per unificare la Palestina. E in questo contesto siamo pronti anche a inviare i nostri militari".