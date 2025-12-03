false false

L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato Mosca dopo i colloqui durati cinque ore con il presidente Vladimir Putin. L’incontro non ha portato a grandi novità nelle trattative di pace tra Russia e Ucraina ma ad «alcuni progressi» come affermato dal segretario di Stato di Trump, Marco Rubio.

Secondo il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov il vertice «è stato costruttivo e significativo», ma «non è stata ancora raggiunta alcuna soluzione di compromesso» sulla questione dei territori occupati dalla Russia in Ucraina. Nello specifico, Mosca vuole annettere i territori del Donbass nella parte orientale del paese. «Siamo riusciti a trovare un accordo su alcuni punti, altri hanno suscitato critiche, ma la cosa principale è che si è svolta una discussione costruttiva e le parti hanno dichiarato la loro volontà di proseguire gli sforzi», ha aggiunto Ushakov.

Intanto altre due persone sono state uccise e tre sono rimaste ferite in un attacco russo stanotte sulla città di Ternivka, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Nel pomeriggio la Commissione europea si prepara a presentare la sua proposta giuridica sull’utilizzo degli asset russi congelati dall’inizio della guerra. Sul piatto ci sono centinaia di miliardi di euro. Intanto, nella serata tra il 2 e il 3 dicembre a Bruxelles è stato raggiunto un accordo per eliminare completamente l’import dei combustibili fossili russi entro il 2027.

Von der Leyen: "È l'alba di una nuova era, l'era della piena indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia" "Oggi è davvero un giorno storico per la nostra Unione. Ieri sera abbiamo raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta della Commissione di eliminare completamente i combustibili fossili russi: stiamo voltando pagina, e la voltiamo definitivamente. Questa è l'alba di una nuova era, l'era della piena indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando l'accordo raggiunto ieri sullo stop graduale dell'import di gas russo nell'Ue. Belgio: "Insoddisfacente la proposta della Commissione sugli asset russi" La proposta sull'utilizzo degli asset russi congelati per finanziare un prestito all'Ucraina che presenterà oggi la Commissione europea è "insoddisfacente". Lo afferma il ministro degli esteri del Belgio Maxime Prevost entrando alla ministeriale Nato in corso a Bruxelles. "I testi che la Commissione presenterà oggi non affrontano le nostre preoccupazioni in modo soddisfacente. Non è accettabile usare il denaro e lasciarci soli ad affrontare i rischi", puntualizza, ribadendo che questa è "l'opzione peggiore" delle tre proposte dall'esecutivo Ue e che il Belgio continua a preferire l'emissione di debito comune. "È ovviamente essenziale affrontare le esigenze finanziarie dell'Ucraina. Non ci devono essere errori, il Belgio sostiene pienamente questo, non c'è spazio per alcun dubbio. Ma ci sono diverse opzioni per farlo. Abbiamo ripetutamente detto che consideriamo l'opzione del prestito per le riparazioni la peggiore di tutte, perché è rischiosa, non è mai stata fatta prima. Ue: accordo per vietare import di gas russo entro l'autunno del 2027 Nella notte, i deputati europei e gli Stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo per vietare tutte le importazioni di gas russo nell'UE nell'autunno del 2027. Si tratta di un compromesso tra il Parlamento europeo, che voleva un divieto più rapido, e gli Stati membri, che volevano prendersi un po' più di tempo. “Ce l'abbiamo fatta: l'Europa chiude definitivamente il rubinetto del gas russo. Basta con i tentativi di ricatto. Basta con le manipolazioni del mercato da parte di Putin. Siamo solidali con l'Ucraina”, ha commentato Dan Jorgensen, commissario europeo per l'energia, sul social network X Lituania: gli aiuti a Kiev siano condivisi da tutti "Dobbiamo condividere il peso del sostegno in tutta l'alleanza, non possiamo continuare col fatto che a pagare sono i paesi baltici-nordici, la Polonia, la Germania e pochi altri". Lo ha detto il ministro degli Esteri lituano Kęstutis Budrys arrivando alla Nato. "Dobbiamo pianificare per il lungo periodo, noi in Lituania abbiamo previsto sostegno economico-militare all'Ucraina per 10 anni". Il ministro degli Esteri tedesco: "Putin non vuole negoziare" "In questi giorni in cui l’azione diplomatica è intensa per costruire le condizioni di una pace giusta e duratura in Ucraina, non possiamo ignorare una verità scomoda: Putin vuole continuare a minare la sicurezza europea ed euro-atlantica, mettere alla prova la nostra capacità di difesa e dividerci per indebolire l’Alleanza. Ma non ci riuscirà". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, prima della sua partenza per Bruxelles per la riunione dei ministri degli Esteri della Nato. "Putin ha iniziato la guerra e può terminarla in qualsiasi momento, ma non mostra alcuna reale disponibilità a negoziare. Per questo continuiamo a mantenere alta la pressione sulla Russia e, come partner Nato, intendiamo rafforzarla ulteriormente", ha detto ancora Wadephul, che ha ribadito che il messaggio dell’Alleanza è chiaro: "Siamo pronti ad agire, siamo credibili e determinati a difendere ciò che ci unisce: la nostra sicurezza, la libertà e l’ordine di pace in Europa" Attesa per oggi la proposta della Commissione per l'utilizzo dei beni russi congelati "Oggi Ursula von der Leyen dovrebbe presentare la proposta legale per l'utilizzo dei beni russi congelati, perché questa è una leva finanziaria che l'Europa ha. Nessun altro può usarli, e il principio secondo cui l'aggressore deve pagare è valido, e spero che questo documento legale venga presentato oggi". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Estonia, Margus Tsahkna, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Dopo l'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina nel 2022, l'Ue e il G7 hanno congelato quasi la metà delle riserve valutarie estere della Russia, per un totale di circa 300 miliardi di euro. Circa 200 miliardi di euro sono detenuti in conti europei, principalmente presso Euroclear in Belgio. Altre due vittime in Ucraina dopo gli attacchi russi Due persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite in un attacco russo stanotte sulla città di Ternivka, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo riporta il capo dell'amministrazione militare regionale Vladislav Gaivanenko citato da Ukrainska Pravda. "Di notte, l'aggressore ha colpito Ternivka, nel distretto di Pavlohrad, con dei droni. Due uomini di 43 e 50 anni sono stati uccisi. Altre tre persone sono rimaste ferite, tutte ricoverate in ospedale: un uomo e una donna di 65 anni sono in condizioni gravi, e un ragazzo di 18 anni è in condizioni moderate", ha affermato. Gaivanenko ha aggiunto che è scoppiato un incendio in città, un'abitazione privata è stata parzialmente distrutta, mentre garage e automobili sono stati danneggiati. Rubio: "Alcuni progressi nell'incontro Usa-Russia" Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati compiuti "alcuni progressi" nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra con l'Ucraina. "Quello che abbiamo cercato di fare, e credo che abbiamo fatto qualche progresso, è capire con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro", ha detto Rubio al conduttore in un'intervista a Fox News, aggiungendo che gli Stati Uniti sperano che il compromesso "permetta" agli ucraini "non solo di ricostruire la loro economia, ma di prosperare come Paese".

