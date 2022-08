Il noto scrittore è stato accoltellato mentre partecipava a una conferenza nello stato di New York. «Le notizie non sono buone. Salman è attaccato ad un respiratore, in questo momento non è in grado di parlare», ha detto il suo agente. Arrestato l’aggressore: un giovane di 24 anni

Salman Rushdie lo scrittore di origini iraniane naturalizzato britannico si trova in condizioni critiche dopo che ieri è stato accoltellato al collo e all’addome durante un evento sul palco di New York a cui stava partecipando come relatore.

«Le notizie non sono buone. Salman è attaccato ad un respiratore, in questo momento non è in grado di parlare», ha detto l’agente dello scrittore, Andrew Wylie, dopo che Rushdie è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato diverse ore. «Probabilmente perderà un occhio, i nervi del suo braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato ferito e danneggiato», ha aggiunto al New York Times.

L’arresto

L’aggressore era stato immediatamente fermato prima dai presenti e poi dalla polizia giunta sul posto. Si tratta di un giovane 24enne del New Jersey di nome Hadi Matar, ma non è ancora chiaro il movente dell’attacco. Alle indagini sta collaborando anche l’Fbi, dato che lo scrittore era da anni nel mirino dei fondamentalisti dopo la pubblicazione del famoso libro I versetti satanici, considerato da una parte dell'islam “blasfemo”. Addirittura l’Ayatollah Khomeini aveva emanato una fatwa chiedendo che Rushdie venisse ucciso e aveva offerto anche una taglia di tre milioni di dollari come ricompensa per la sua morte.

L’attacco

L’attacco è avvenuto alle 10.45 ora locale poco dopo che Rushdie era salito sul palco del Chautauqua Institution, a un centinaio di chilometri da Buffalo, per tenere una conferenza. A quel punto l’aggressore Hadi Matar – che secondo il racconto dei testimoni indossava una mascherina nera – si è alzato dalla platea e ha colpito sia lo scrittore che il moderatore della conferenza, il quale però è stato dimesso poco dopo l’ospedale. Sembra che Matar abbia agito da solo e non abbia mai minacciato prima d’ora lo scrittore britannico.

«Tutto si è svolto in una manciata di secondi», ha detto un testimone che era seduto tra il pubblico. «Era coperto di sangue, colava sul pavimento», ha raccontato. Lo scrittore è stato soccorso subito da un medico presente in sala e poi è stato trasportato in elicottero in ospedale.

