Sono almeno 46 le persone trovate morte all’interno di un autoarticolato a San Antonio, in Texas. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine si tratta di persone che hanno superato il confine dal Messico verso gli Stati Uniti e sono morte asfissiate per via del caldo.

A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha sentito le grida d’aiuto delle persone intrappolate. Almeno 16 di queste, tra cui anche diversi bambini, sono state ricoverate in ospedale per disidratazione e sono in gravi condizioni.

«Questa notte abbiamo a che fare con un’orribile tragedia umana», ha detto ai giornalisti il sindaco di San Antonio Ron Nirenberg.

Le indagini

Il dipartimento di Polizia della città ha fatto sapere di aver arrestato tre sospettati, non è chiaro se tra questi rientri anche il conducente del camion che è stato individuato in una zona vicina al luogo del ritrovamento del veicolo. Gli agenti della Homeland security investigations, un’unità specializzata nel contrasto all’immigrazione illegale, hanno raccolto prove all’interno del camion per cercare di risalire ai trafficanti.

Le reazioni politiche

«È una tragedia. Ci sono 46 persone che avevano una famiglia e cercavano una vita migliore», ha detto il sindaco della città Nirenberg in conferenza stampa. «Queste morti sono colpa di Biden», ha dichiarato invece il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott in una breve dichiarazione su Twitter. Abbotto ha incolpato l’amministrazione di Joe Biden per l’accaduto: «Sono il risultato delle sue micidiali politiche di apertura delle frontiere. Mostrano le conseguenze mortali del suo rifiuto di far rispettare la legge».

Abbott ha investito miliardi di dollari per potenziare la presenza delle forze dell’ordine lungo il confine, ma i funzionari federali hanno registrato un aumento record di attraversamenti illegali del confine meridionale. Secondo quanto riporta il New York Times, rispetto allo scorso anno il 30 per cento in più di persone hanno provato ad attraversare la frontiera a sud. Sono almeno 44mila i migranti registrati nelle scorse settimane nell’area intorno a Del Rio e Eagle Pass, la città di confine più vicina a San Antonio.

I precedenti

Casi simili si sono già verificati negli Stati Uniti. Nel 2003 a Victoria, una città nel sud del Texas, sono stati ritrovati i corpi di 17 persone, tra cui anche un bambino di 7 anni. Tutte morte asfissiate nonostante abbiano cercato di praticare dei fori per respirare. Nel 2017, dieci uomini sono morti sempre a San Antonio dopo aver viaggiato in un autoarticolato insieme ad altri 200 migranti che per ore non hanno avuto cibo, acqua o aria fresca. In quel caso circa trenta persone sono state ricoverate in ospedale e l’autista è stato condannato all'ergastolo per il suo ruolo nell’operazione di contrabbando.

© Riproduzione riservata