Dopo il caso dell’ufficiale della Marina italiana sorpreso a vendere documenti a un funzionario dell’ambasciata russa a Roma, un’altra spy story vede protagonista agenti di Mosca, questa volta però sul loro territorio.

Infatti, il servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha arrestato un console del consolato generale ucraino a San Pietroburgo accusandolo di spionaggio sorpreso a ottenere informazioni sensibili da un agente russo.

A riferire la notizia è l’ufficio stampa dell’Fsb stesso attraverso l’agenzia di stampa russa Tass. «Il 16 aprile, il servizio di sicurezza federale ha arrestato il diplomatico ucraino, console del consolato generale ucraino a San Pietroburgo Alexander Sosonyuk, in flagrante dopo aver ricevuto dati riservati dai database delle forze dell’ordine russe e dell’Fsb», si legge nella dichiarazione.

L’Fsb ha specificato che «questa attività è incompatibile con lo status di diplomatico ed è di natura chiaramente ostile verso la Federazione Russa» e al console saranno applicate le misure previste dal diritto internazionale.

Non si è fatta attendere la risposta dell’Ucraina, affidata al suo viceministro degli Esteri che ha definito l’arresto come una nuova provocazione da parte di Mosca.

Tensioni

Nelle ultime settimane la Russia ha rafforzato la sua posizione militare in Crimea inviando un alto numero di truppe e soldati che ha provocato tensioni al confine. L’obiettivo russo è di evitare che l’Ucraina entri a far parte della Nato e perdere così uno stato cuscinetto che divide Mosca dai paesi che fanno parte della coalizione militare.

Sul caso è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che «ha ribadito l’incrollabile impegno degli Usa verso la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina» e ha espresso «preoccupazioni per l’improvviso rafforzamento russo nella Crimea occupata», chiedendo a Mosca di «allentare le tensioni». Proprio per questo Biden «ha proposto un incontro nei prossimi mesi in un paese terzo per discutere l’intera gamma dei problemi che devono affrontare Usa e Russia». Biden, aggiunge la Casa Bianca, ha «ribadito il suo obiettivo di costruire una relazione stabile e prevedibile» con il suo omologo Vladimir Putin.

Recentemente gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro Mosca per le interferenze russe nella campagna elettorale del 2020 volte a favorire una rielezione di Donald Trump screditando l’allora candidato democratico Joe Biden. Oltre alle sanzioni sono stati espulsi dal suolo statunitense dieci diplomatici del Cremlino e sono stati inseriti divieti di acquisto di bond russi da parte di istituti bancari e finanziari americani.

