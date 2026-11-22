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L’Europa ha fatto un passo avanti nella costruzione della propria autonomia spaziale. Il 19 novembre la Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo ha approvato la relazione sulla proposta di EU Space Act, il quadro normativo che dovrebbe disciplinare le attività spaziali nell’Unione e promuoverne la competitività: 72 voti favorevoli, uno contrario e due astensioni. «Le capacità di lancio dell’Europa devono essere rafforzate e l’Ue è troppo dipendente da terze part