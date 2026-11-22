Per von der Leyen il settore spaziale potrebbe raggiungere un valore di 1.800 miliardi di dollari nel 2035. Andrebbe inoltre ridotta la dipendenza da fornitori esterni per servizi essenziali. Il direttore Esplorazione dell’Agenzia spaziale europea: «L’autonomia è una necessità strategica»
L’Europa ha fatto un passo avanti nella costruzione della propria autonomia spaziale. Il 19 novembre la Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo ha approvato la relazione sulla proposta di EU Space Act, il quadro normativo che dovrebbe disciplinare le attività spaziali nell’Unione e promuoverne la competitività: 72 voti favorevoli, uno contrario e due astensioni. «Le capacità di lancio dell’Europa devono essere rafforzate e l’Ue è troppo dipendente da terze part