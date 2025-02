È il giorno di un nuovo scambio tra Hamas e Israele, in base all’accordo siglato dalle due parti e annunciato dal Qatar, entrato in vigore lo scorso 19 gennaio. Al rilascio di tre ostaggi da parte del gruppo che controlla la Striscia di Gaza, già consegnati alla Croce rossa, dovrebbe corrispondere la consegna di oltre 180 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. La consegna dei tre ostaggi è stata nuovamente esibita sul un palco, questa volta a Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia, e ripresa in diretta dalle telecamere. Anche in questo caso la Croce rossa internazionale (Cri) ha un compito chiave: firmare i documenti di consegna e portare gli ostaggi in territorio israeliano.

Dall’entrata in vigore del cessate il fuoco sono stati liberati in tutto 13 ostaggi israeliani, o con doppia nazionalità, e cinque ostaggi thailandesi. Nella prima fase è prevista la consegna di 33 ostaggi, di cui otto secondo Tel Aviv sarebbero morti. Afp riporta che in cambio dovrebbero essere liberati 1.900 detenuti palestinesi.

Israele prepara il rilascio dei prigionieri palestinesi Secondo quanto riportano i media di Tel Aviv, il servizio carcerario israeliano si sta preparando a rilasciare 183 prigionieri palestinesi dalla prigione di Keziot nel Negev, nell'ambito dello scambio con gli ostaggi nelle mani di Hamas. Per i media, dopo la conferma del rilascio dei tre ostaggi israeliani, i prigionieri saranno presi in consegna dagli uomini del Nahshon, un'unità speciale del servizio carcerario. Un altro gruppo di prigionieri sarà invece rilasciato dalla prigione di Ofer in Cisgiordania. Dei 183 prigionieri, 18 stavano scontando una condanna all'ergastolo, 111 prigionieri sono stati catturati a Gaza nel corso della guerra e i restanti 72 risiedono in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Sette dei prigionieri saranno portati all'estero subito dopo il rilascio. I tre ostaggi israeliani sono stati trasferiti all'Idf La Croce Rossa Internazionale ha consegnato i tre ostaggi israeliani alle forze di difesa dell'esercito (Idf) e della sicurezza (Isa) nella Striscia di Gaza. Ad annunciarlo l'Idf su Telegram. Il forum delle famiglie chiede il rilascio di tutti gli ostaggi L'Hostages and Missing Families Forum ha sollecitato il rilascio dei restanti ostaggi israeliani. "Le inquietanti immagini del rilascio di Ohad, Eli e Or sono un'altra prova cruda e dolorosa che non lascia spazio a dubbi: non c'è tempo da perdere per gli ostaggi", si legge nella dichiarazione. Hamas ha rilasciato tre ostaggi israeliani I tre ostaggi israeliani Eli Sharabi, 52 anni, Ohad Ben Ami, 56 anni, e Or Levy, 34 anni, sono stati liberati e consegnati da Hamas alla Croce Rossa, che ha lasciato l'area di sosta a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza. La Croce Rossa li sta portando all'Idf e alle forze dello Shin Bet all'interno della Striscia di Gaza, poi saranno scortati fuori dalla Striscia. Molti familiari dei tre ostaggi liberati sono scoppiati a piangere nel vedere i loro cari sfilare sul allestito da Hamas prima del loro rilascio. Riporta il Times of Israel, Michal Cohen, la madre di Ohad Ben Ami, ha detto di essere rimasta sconvolta nel vedere suo figlio così magro. Hamas ha esibito i tre ostaggi sul palco I tre ostaggi israeliani sono saliti sul palco allestito da Hamas, affiancati da miliziani armati e a volto coperto. Un funzionario della Croce Rossa e un funzionario di Hamas hanno firmato il documento per il rilascio dei tre ostaggi israeliani: lo riporta la Bbc. La consegna è stata ripresa in diretta tv. Le riprese hanno mostrato i tre uomini presi in ostaggio uscire dai veicoli di Hamas e salire sul palco. Sono poi stati mostrati con in mano dei certificati mentre militanti di Hamas li intervistavano. Raid dell'Idf nelle case dei palestinesi che saranno scarcerati Le Idf stanno conducendo raid all'interno delle case dei detenuti di sicurezza palestinesi che oggi saranno scarcerati dalle prigioni israeliane in cambio della liberazione di tre ostaggi dalla Striscia di Gaza. Lo riferisce Hamas, mentre non ci sono commenti da parte delle Idf. Le case prese di mira sono a Gerusalemme est e in Cisgiordania.

