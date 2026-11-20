Dai videogiochi alla conquista dell'AI, la società fondata da Jensen Huang è diventata la colonna portante di Big Tech. Con l’avvento di ChatGpt la compagnia è arrivata a fatturare 215 miliardi di dollari, mentre OpenAI e Anthropic segnavano perdite a otto zeri. È per questo che è diventata la “banca centrale” dell’intelligenza artificiale: se collassa, si porta negli abissi tutta Big Tech

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È bastato che gli Stati Uniti inasprissero le restrizioni sull’accesso ai chip Nvidia perché le Borse asiatiche subissero il contraccolpo. Il provvedimento annunciato lunedì dagli Usa ha infatti l’obiettivo di impedire alle aziende cinesi di aggirare le sanzioni sfruttando la potenza di calcolo dei processori americani, che popolano i data center situati soprattutto in Malesia, Singapore e Thailandia. Il giro di vite deciso dagli Stati Uniti ha avuto effetti immediati: martedì colossi cinesi del