Gli esuli russi scappano da Putin. Ma gli Usa di Trump li rimpatriano

Sta accadendo a sempre più cittadini russi negli Stati Uniti: vengono rispediti al mittente, come missive arrivate per sbaglio oltreoceano, che ora vengono rimandate indietro nel loro territorio in guerra, specie con il massiccio aumento delle.attività dell’Ice
«Come va laggiù?» La prima domanda era quasi quasi sempre la stessa, ogni paio di settimane. E la replica era quasi sempre uguale, non cambiava quasi mai: Liza – nome di fantasia per tutelare l’identità di una giovane donna fuggita dalla Federazione russa – rispondeva quasi sempre così, senza aggiungere altro: kak obychno, sto come al solito. E voleva dire, a dire il vero, non alla grande. Per le strade statunitensi, incrociava quotidianamente altri russi fuggiti: a volte tirava dritto, altre vo