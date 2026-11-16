Gli esuli russi scappano da Putin. Ma gli Usa di Trump li rimpatriano

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«Come va laggiù?» La prima domanda era quasi quasi sempre la stessa, ogni paio di settimane. E la replica era quasi sempre uguale, non cambiava quasi mai: Liza – nome di fantasia per tutelare l’identità di una giovane donna fuggita dalla Federazione russa – rispondeva quasi sempre così, senza aggiungere altro: kak obychno, sto come al solito. E voleva dire, a dire il vero, non alla grande. Per le strade statunitensi, incrociava quotidianamente altri russi fuggiti: a volte tirava dritto, altre vo