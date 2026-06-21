lo shock strategico

Se Israele ora è solo è per gli errori di Netanyahu

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
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21 giugno 2026 • 20:45

Trump sta litigando con tutti i suoi alleati, anche la fedelissima Italia e lo strategico partner Israele. A Tel Aviv non sanno più cosa fare: sono stretti in un tunnel senza sbocchi e la rottura con gli Usa sta diventando davvero seria. Intanto Erdogan si prepara ad avvantaggiarsene 

Non c’è solo stizza verso l’Italia: con la firma del memorandum Usa-Iran Donald Trump ha mandato all’aria un antico e consolidato sistema di alleanze. I contraccolpi e le reazioni dei vari protagonisti rimettono tutto in discussione. In Israele è scoppiato un putiferio e il vicepresidente J.D. Vance è stato costretto a rintuzzare le critiche del governo di Benjamin Netanyahu, caduto dalle nuvole anche per le dichiarazioni di Donald Trump al G7 di Evian. Il tycoon ha detto pubblicamente che Tel A

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Mario Giro
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Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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