Ci sono i primi dati, ancora molto parziali, diffusi dai media americani. Secondo la Cnn, Trump ha vinto in Indiana (11 grandi elettori) e in Kentucky (8 grandi elettori): entrambi gli stati sono comunque tradizionalmente repubblicani. Secondo le proiezioni del New York Times, Donald Trump ha vinto anche in West Virginia (vale 5 voti) e in South Carolina. Secondo la Cnn, in Alabama, Oklahoma, Mississippi e Tennessee.

Senza sorprese, secondo Fox News e Ap, Biden ha invece vinto in Vermont e Virginia. Secondo la Cnn, ha vinto anche in Massachusetts, Maryland, Delaware e Dc. Sarebbe in vantaggio anche in Ohio, stato che un tempo aveva la fama di prevedere sempre il presidente. Secondo le proiezioni della Cnn, sarebbe in vantaggio anche in Pennsylvania (di molto) e in Texas (di quasi il 58 per cento).

Testa a testa in Florida

In Florida c’è ancora grande incertezza. La Cnn dava inizialmente in vantaggio Biden, ma di pochissimo. Il New York Times al contrario ritiene che sia Trump in vantaggio. In ogni caso, la sensazione è che i due candidati siano testa a testa.

© Riproduzione riservata