Sfregio dei coloni. Rituali Talmud nel sito islamico

Centinaia di nazionalisti protetti dall’Idf hanno fatto irruzione in un villaggio imponendo i propri rituali religiosi. L’attivista Murad: «Ogni roghi e distruzioni»

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L’assedio graduale della Cisgiordania continua senza sosta per mano dei coloni, ma anche dell’Idf. All’alba di venerdì, centinaia nazionalisti israeliani hanno fatto irruzione nel villaggio di Awarta, a sud di Nablus, e hanno fatto dei rituali religiosi legati al Talmud, il libro sacro ebraico, nei luoghi sacri islamici del paesino. Uno sfregio compiuto con la benedizione dell’esercito che era presente e che ha anche occupato una casa per farla diventare la caserma provvisoria di appoggio per l’