cisgiordania, raid vicino a nablus

Sfregio dei coloni. Rituali Talmud nel sito islamico

Bianca Senatore
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28 agosto 2026 • 19:50

Centinaia di nazionalisti protetti dall’Idf hanno fatto irruzione in un villaggio imponendo i propri rituali religiosi. L’attivista Murad: «Ogni roghi e distruzioni»

L’assedio graduale della Cisgiordania continua senza sosta per mano dei coloni, ma anche dell’Idf. All’alba di venerdì, centinaia nazionalisti israeliani hanno fatto irruzione nel villaggio di Awarta, a sud di Nablus, e hanno fatto dei rituali religiosi legati al Talmud, il libro sacro ebraico, nei luoghi sacri islamici del paesino. Uno sfregio compiuto con la benedizione dell’esercito che era presente e che ha anche occupato una casa per farla diventare la caserma provvisoria di appoggio per l’

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Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.