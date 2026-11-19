Il pericolo evidente è che Trump ceda influenza a Putin in Europa e a Xi in Asia nella speranza di ottenere benefici. Una semplice foto di gruppo sarebbe preferibile a quasi qualsiasi accordo immaginabile. A volte meno è meglio. È quasi certo che questa sia una di quelle volte
Il polo tecnologico cinese ospita il vertice annuale dei 21 membri dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). Ma ciò che più cattura l’attenzione mondiale è l’incontro in programma tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. In linea di principio, tra le guerre in corso in Iran e in Ucraina e data la crescente influenza cinese in Asia e oltre, un vertice tra i leader di tre dei paesi più potenti del mondo per discutere di queste sfide dovrebbe essere ben accolto, nonostante le – o a causa