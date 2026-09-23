«Siete voi i terroristi». Pezeshkian all’Onu sfida America e Israele

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La guerra nera come la morte e come il greggio, la pace che si lascia intravedere all'orizzonte, forse adesso raggiungibile. E tra le due, i doppi standard dell'Occidente: le sanzioni imposte a Teheran e la morte che invece semina Israele, sempre impunita. Poi, il fiero Iran deciso a non chinare il capo di fronte all'aggressore. Mercoledì, con frasi taglienti rivolte alla platea da cui non ha distolto lo sguardo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è preso il palco delle Nazioni Unite du