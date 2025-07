Proseguono i radi aerei israeliani in Siria. Dopo che il 16 luglio è stato bombardato il ministero della Difesa nel cuore di Damasco, dall’alba di oggi sono stati colpiti alcuni siti militari nella regione siriana di Latakia.

Le nuove tensioni militari sono scoppiate inseguito a violenti scontri locali con la comunità drusa siriana a Sweida. In serata il presidente israeliano Ahmed al-Sharaa ha annunciato un nuovo cessate il fuoco con i drusi che in un discorso televisivo ha definito parte integrante della Siria. «Affermiamo che la protezione dei vostri diritti e delle vostre libertà è tra le nostre massime priorità», ha affermato, rivolgendosi specificamente ai drusi in Siria. «Respingiamo qualsiasi tentativo, straniero o interno, di seminare divisione tra le nostre fila. Siamo tutti partner in questa terra e non permetteremo a nessun gruppo di distorcere la splendida immagine che la Siria e la sua diversità rappresentano», ha aggiunto il presidente. In cambio del cessate il fuoco, al-Sharaa ha dato alle fazioni locali e agli sceicchi saggi la responsabilità del mantenimento della sicurezza a Sweida. «Avevamo due opzioni: una guerra aperta con l'entità israeliana a spese del nostro popolo druso, della sua sicurezza e della stabilità della Siria e dell'intera regione, oppure dare agli anziani drusi e agli sceicchi l'opportunità di tornare in sé e dare priorità all'interesse nazionale», ha detto il leader siriano che ha lanciato anche un messaggio nei confronti di Israele.

«Non abbiamo paura della guerra: abbiamo vissuto affrontando sfide e difendendo il nostro popolo. Ma abbiamo dato priorità agli interessi dei siriani rispetto al caos e alla distruzione», ha detto il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ringraziando la mediazione americana, araba e turca.

