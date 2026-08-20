Snodi verso l’Asia: l’Ue e il corridoio per evitare Mosca

Bruxelles vuole consolidare nuove rotte logistiche per arrivare in Asia senza passare dalla Russia. Dal 2017 la più discussa di queste rotte è la Trans-Caspian International Transport Route (Titr) che collega Cina ed Europa passando per Asia centrale e Turchia

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A luglio Ursula von der Leyen era nel Caucaso. A Baku ha annunciato fondi Ue per trasporti ed energia. A Yerevan ha promesso sostegno all’Armenia, sempre più esposta a Putin. Pezzi di uno stesso puzzle: l’Ue vuole consolidare nuove rotte logistiche per arrivare in Asia senza passare dalla Russia. Dal 2017 la più discussa di queste rotte è la Trans-Caspian International Transport Route (Titr) – nota come «corridoio di mezzo» – che collega Cina ed Europa passando per Asia centrale e Turchia. Prima