La rotta del “Titr”

Snodi verso l’Asia: l’Ue e il corridoio per evitare Mosca

Cesare Alemanni
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20 agosto 2026 • 20:30Aggiornato, 20 agosto 2026 • 21:07

Bruxelles vuole consolidare nuove rotte logistiche per arrivare in Asia senza passare dalla Russia. Dal 2017 la più discussa di queste rotte è la Trans-Caspian International Transport Route (Titr) che collega Cina ed Europa passando per Asia centrale e Turchia

A luglio Ursula von der Leyen era nel Caucaso. A Baku ha annunciato fondi Ue per trasporti ed energia. A Yerevan ha promesso sostegno all’Armenia, sempre più esposta a Putin. Pezzi di uno stesso puzzle: l’Ue vuole consolidare nuove rotte logistiche per arrivare in Asia senza passare dalla Russia. Dal 2017 la più discussa di queste rotte è la Trans-Caspian International Transport Route (Titr) – nota come «corridoio di mezzo» – che collega Cina ed Europa passando per Asia centrale e Turchia. Prima

Cesare Alemanni
Cesare Alemanni
Cesare Alemanni

Giornalista. Ha scritto La signora delle merci (Luiss 2023), su supply chain, logistica e globalizzazione e Il piccolo re (Luiss, 2024) sulla storia e la geopolitica dei microchip. Cura la newsletter Macro su substack