Robot e carri teleguidati: la risposta dell’Ucraina all’offensiva di Mosca

L’utilizzo di robot al fronte è in netto aumento in Ucraina. Sono 112.000 le missioni da inizio 2026 fino a settembre. «I robot terrestri possono rendere gli assalti della fanteria più praticabili, sminando, colpendo fortificazioni, portando munizioni ed evacuando feriti. Ma i soldati restano necessari per altre azioni», spiega l’analista Bidochk
Mezzi blindati che hanno più di 60 anni “guidati” da remoto, robot modificati con lanciagranate che avanzano e simulano l’assalto di soldati di fanteria, droni che trasportano robot e li sganciano nelle retrovie delle posizioni russe. Mentre Kiev è sotto assedio di droni e missili balistici russi tutti i giorni e a tutte le ore, al fronte l’evoluzione di tecnologie e strategie sta complicando i piani russi di avanzata in Donbass, e la conquista della “fortress belt”, una cintura fortificata di 5