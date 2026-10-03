Robot e carri teleguidati: la risposta dell’Ucraina all’offensiva di Mosca

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Mezzi blindati che hanno più di 60 anni “guidati” da remoto, robot modificati con lanciagranate che avanzano e simulano l’assalto di soldati di fanteria, droni che trasportano robot e li sganciano nelle retrovie delle posizioni russe. Mentre Kiev è sotto assedio di droni e missili balistici russi tutti i giorni e a tutte le ore, al fronte l’evoluzione di tecnologie e strategie sta complicando i piani russi di avanzata in Donbass, e la conquista della “fortress belt”, una cintura fortificata di 5