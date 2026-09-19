Sotto i raid russi, nell’Ucraina senza difesa aerea

La Russia sta costruendo basi apposite per il lancio di droni-jet, con offensive ogni giorno più intense. È una vera emergenza per Kiev, che ribadisce l’appello per intercettori efficaci. L’analista: «I Patriot da soli non bastano, servono anche i caccia»

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Kharkiv – Il treno da Kiev a Kharkiv delle 08.43 si ferma in aperta campagna dopo mezz'ora dalla partenza. L'allerta è gialla, per il nuovo sistema di riferimento – introdotto il 6 settembre per differenziare che tipo di minaccia è in volo – vuol dire che nella zona è in arrivo un attacco con droni. Chi è a bordo del treno deve scendere, ripararsi in un'area vicina e aspettare. Due esplosioni vicine, e dopo qualche minuto il capotreno dice passando tra gli alberi che si può risalire a bordo. La