I successi di Spagna e Brasile: l’economia di sinistra funziona

Non è vero che i governi di destra fanno bene all’economia. La sostenibilità è garantita dai progressisti. Lula e Sánchez hanno ottenuto risultati, migliorato le condizioni di vita. E difendono il multilateralismo
Poche idee «zombie» tornano con tanta insistenza quanto l’affermazione secondo cui i governi di destra fanno bene all’economia e quelli progressisti la gestiscono male. Ma questa convinzione riflette una concezione dell’economia che ignora la sostenibilità della crescita e i risultati reali dei conservatori: in un Paese dopo l’altro, l’esperimento neoliberista degli ultimi quattro decenni ha ampliato i deficit pubblici, aggravato le disuguaglianze, provocato crisi finanziarie ricorrenti e reso l