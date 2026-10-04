l’editoriale dei ministri dell’economia dei due paesi

I successi di Spagna e Brasile: l’economia di sinistra funziona

Dario Durigan e Carlos Cuerpo
04 ottobre 2026 • 11:50Aggiornato, 04 ottobre 2026 • 18:50
Segui Domani su Google

Non è vero che i governi di destra fanno bene all’economia. La sostenibilità è garantita dai progressisti. Lula e Sánchez hanno ottenuto risultati, migliorato le condizioni di vita. E difendono il multilateralismo

Poche idee «zombie» tornano con tanta insistenza quanto l’affermazione secondo cui i governi di destra fanno bene all’economia e quelli progressisti la gestiscono male. Ma questa convinzione riflette una concezione dell’economia che ignora la sostenibilità della crescita e i risultati reali dei conservatori: in un Paese dopo l’altro, l’esperimento neoliberista degli ultimi quattro decenni ha ampliato i deficit pubblici, aggravato le disuguaglianze, provocato crisi finanziarie ricorrenti e reso l

Dario Durigan e Carlos Cuerpo

ministri dell’Economia di Brasile e Spagna