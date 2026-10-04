Spagna, il risiko di Sánchez tra l’urlo delle piazze e l’opzione delle urne

Quella che inizia è una settimana cruciale: tra proteste di massa e forti pressioni del partito, il premier deciderà di convocare le urne e sfidare i sondaggi che danno la destra ampiamente in vantaggio in quello che era finora l'ultimo bastione del progressismo europeo. L’inquilino della Moncloa ha passato gli ultimi due giorni ad ascoltare i suoi, a consultare i sondaggi. Molti credono che questa sia l'unica finestra di opportunità che resta per tentare di ribaltare le previsioni