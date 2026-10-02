si avvicina la fine della legislatura

Sánchez di nuovo in bilico, il patto delle destre unite abbatte i decreti sulla casa

Mariangela Paone
02 ottobre 2026 • 19:47
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La fine della legislatura è pericolosamente vicina. Sotto il peso di Pp, Vox e conservatori catalani il parlamento boccia le misure contro la crisi abitativa approvate dall'esecutivo. E, in mezzo alle proteste, cresce la pressione per elezioni anticipate

Il governo di Pedro Sánchez è di nuovo in bilico. Lo è stato molte altre volte negli ultimi tre anni, ma ora sembra più vicina la parola fine su una legislatura vissuta pericolosamente. La bocciatura, nel parlamento spagnolo, dei due decreti approvati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza casa ha aumentato la pressione su Sánchez per un anticipo elettorale a cui si è a lungo negato. Lo ha fatto quando sono scoppiati i casi di corruzione nel Psoe, il suo partito, o, nelle scorse settimane,

Mariangela Paone
Mariangela Paone
Mariangela Paone

Reporter internazionale. Ha sviluppato gran parte della sua carriera in Spagna, dove ha lavorato a lungo per il quotidiano El País, della cui Scuola di giornalismo è stata docente per 12 anni. Ha collaborato con varie testate internazionali e coperto i principali avvenimenti europei degli ultimi vent'anni: dalla crisi dei rifugiati alla guerra in Ucraina, all'auge dell'estrema destra. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è “Sospesa” (Add Editore).