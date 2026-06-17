«Speravamo nella caduta degli ayatollah, ora ci sentiamo traditi»

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L’accordo di cessate il fuoco ormai è cosa fatta, ma a Teheran, fintanto che non ci sarà una stretta di mano attorno a un tavolo, nessuno ci crede ancora del tutto. C’è chi spera che salti il banco ancora una volta e chi, invece, non vede l’ora che tutto questo capitolo si concluda. La società iraniana, da sempre molto divisa sulle questioni politiche, è molto spaccata sull’esito della guerra e, per la prima volta da tempo, anche i media non riescono a dare una narrazione univoca e lineare. «Ci