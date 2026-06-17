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«Speravamo nella caduta degli ayatollah, ora ci sentiamo traditi»

Bianca Senatore
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17 giugno 2026 • 07:00

Le voci degli iraniani dissidenti: «C’è addirittura chi spera che Israele continui a bombardare il Libano pur di far saltare l’accordo. Solo così il regime crollerà»

L’accordo di cessate il fuoco ormai è cosa fatta, ma a Teheran, fintanto che non ci sarà una stretta di mano attorno a un tavolo, nessuno ci crede ancora del tutto. C’è chi spera che salti il banco ancora una volta e chi, invece, non vede l’ora che tutto questo capitolo si concluda. La società iraniana, da sempre molto divisa sulle questioni politiche, è molto spaccata sull’esito della guerra e, per la prima volta da tempo, anche i media non riescono a dare una narrazione univoca e lineare. «Ci

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Bianca Senatore
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Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.