Il premier israeliano in un tweet scarica sugli apparati di sicurezza le responsabilità relative al massacro di ottobre. Poi cancella e si scusa. Intanto gli abitanti della striscia di Gaza, spinti a sud dall’esercito di Israele e in crisi umanitaria, prendono d’assalto i beni di prima necessità stoccati dall’agenzia Onu. Il Papa: «Fermatevi! Cessate il fuoco»

In Israele il premier Benjamin Netanyahu deve rispondere alla propria opinione pubblica sui fallimenti difensivi in relazione all’attacco di Hamas del 7 ottobre. In un primo momento ha sviato le responsabilità sugli apparati di sicurezza, poi ha cancellato la dichiarazione di sabato sera e ha chiesto scusa. Intanto si espande l’operazione via terra israeliana e continua l’attacco contro Gaza, la cui popolazione – che l’esercito israeliano spinge verso sud – per la disperazione ha preso d’assalto i depositi di beni di prima necessità dell’Onu. Tornano le comunicazioni dopo il black out di telefono e internet iniziato venerdì.

Netanyahu e l’intelligence

Prima che il conflitto deflagrasse, le derive indemocratiche del governo destrorso di Benjamin Netanyahu, e la sua criticatissima riforma della giustizia, suscitavano proteste in Israele. Dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas, il dibattito interno si concentra su come mai il paese sia stato preso alla sprovvista e le reazioni siano state tardive. Questo sabato in una conferenza stampa al fianco del ministro della Difesa Yoav Gallant e di Benny Gantz, Netanyahu si era dovuto confrontare con il tema delle responsabilità del disastro e aveva eluso le proprie. Qualche ora dopo, una dichiarazione consegnata ai social network completava la sua reazione: il premier scaricava di fatto quelle responsabilità sugli apparati di sicurezza.

Nel tweet pubblicato sabato sera, la presidenza del Consiglio di Israele affermava che «contrariamente a quanto falsamente si dice, in nessuna circostanza e in nessuna fase il premier Netanyahu è stato avvertito delle intenzioni di guerra di Hamas. Al contrario, tutti i funzionari della sicurezza, compresi il capo dell'intelligence militare e il capo dello Shin Bet, hanno valutato che Hamas era stato dissuaso e stava cercando un accordo. Questa valutazione è stata presentata più e più volte al primo ministro e al gabinetto da tutte le forze di sicurezza e dalla comunità di intelligence, fino allo scoppio della guerra».

La dichiarazione ha scatenato il putiferio, perché sembrava incolpare il capo dell’intelligence militare dell’esercito, Aharon Aliva, e Ronen Bar, il capo dello Shin Bet (sempre intelligence), per i fallimenti relativi all’attacco. Così quel tweet è stato poi rimosso, e il premier – in una mossa per lui inusuale – si è scusato. «Ho commesso un errore. Le cose che ho detto dopo la conferenza stampa non avrebbero dovuto essere dette e me ne scuso». Netanyahu ha confermato il pieno sostegno a tutti i capi della sicurezza.

Disperazione nella striscia

Intanto proseguono gli intensi attacchi via cielo e via terra sulla striscia di Gaza, con l’unico sollievo di una graduale ripresa delle comunicazioni. Ieri l’esercito israeliano aveva detto alla popolazione di dirigersi verso sud, e oggi Thomas White, che a Gaza guida l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, spiega in che modo «il massiccio spostamento di persone dal nord al sud della striscia stia esercitando un’enorme pressione su quelle comunità».

White riferisce che i magazzini sono stati presi d’assalto. Sabato «migliaia dipersone hanno fatto irruzione in diversi magazzini e centri di distribuzione dell'Unrwa nelle aree centrali e meridionali della striscia di Gaza, portando via farina di grano e altri beni di prima necessità per la sopravvivenza, come forniture per l'igiene. Uno dei magazzini, a Deir al-Balah, è il luogo in cui l'agenzia immagazzina i rifornimenti dei convogli umanitari provenienti dall'Egitto».

Questo è «un segnale preoccupante che l'ordine civile sta iniziando a crollare dopo tre settimane di guerra e uno stretto assedio a Gaza. Le persone sono spaventate, frustrate e disperate. Le tensioni e la paura sono state aggravate dai tagli ai telefoni e alle linee di comunicazione internet. Si sentono soli, tagliati fuori dalle loro famiglie all'interno di Gaza e nel resto del mondo».

«Fermatevi!»

Durante l’angelus domenicale, papa Francesco ha invocato il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l’accesso per gli aiuti umanitari. «A Gaza si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi. Nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi. Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Fermatevi, fratelli e sorelle. La guerra sempre è una sconfitta».

Parole che riecheggiano quelle del segretario generale dell’Onu, il quale sabato ha ribadito «il mio appello per un immediato cessate il fuoco umanitario, insieme al rilascio incondizionato degli ostaggi e alla consegna di aiuti di livello corrispondente ai drammatici bisogni della popolazione di Gaza, dove una catastrofe umanitaria si sta svolgendo davanti ai nostri occhi». Oggi António Guterres si trova a constatare che invece di migliorare, «la situazione a Gaza sta diventando di ora in ora più disperata»: «Mi dispiace che invece di una pausa umanitaria che è sempre più necessaria, sostenuta dalla comunità internazionale, Israele abbia intensificato le sue operazioni militari».

Ieri anche l’alto rappresentante Ue Josep Borrell ha stigmatizzato gli attacchi contro civili e riferendosi ad Israele a Gaza ha detto: «Tutto questo è contro il diritto internazionale umanitario».

f«Gaza è in black out completo e isolata mentre pesanti bombardamenti continuano. L’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi allerta sulla situazione disperata della popolazione di Gaza, che è senza elettricità, senza cibo, senza acqua. Troppi, troppi civili, bambini compresi, sono stati uccisi. Tutto questo è contrario al diritto internazionale umanitario».

