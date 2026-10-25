Mosca modifica la narrazione del conflitto

Starlink a intermittenza e avanzate false con l’Ia, la battaglia nascosta lontana dal fronte ucraino

Vincenzo Leone
25 ottobre 2026 • 07:00
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«Le costellazioni Starlink e Starshield sono fondamentali per le operazioni ucraine», spiega a Domani Daniel Mealie, analista dell’Isw. Ma intanto «la Russia ha puntato fortemente sulla dimensione cognitiva». Con un’altra “arma”: alterare la linea del fronte con filmati di conquiste che non esistono

Limitazioni d’accesso alla rete satellitare Starlink che “accecano” i droni e interferiscono con le missioni dei piloti ucraini, interruzione della condivisione di dati di intelligence da Washington, allerte che suonano dopo che i missili russi hanno colpito Kiev. E poi responsabilità negate, con dichiarazioni incrociate a migliaia di chilometri dal fronte. La guerra in Ucraina è sempre più condizionata da fattori esterni al campo di battaglia, in cui non sono soltanto le armi a determinare gli

Vincenzo Leone
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Vincenzo Leone

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.