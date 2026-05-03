la cena dei corrispondenti

Quegli attentatori dimenticati. La violenza “impolitica” negli Usa

Mattia Ferraresi
03 maggio 2026 • 07:00

Il tentato omicidio di Trump è già stato obliato, assorbito nel gorgo dei disturbati-radicalizzati. È l’ultimo episodio di una serie di violenze a sfondo politico che però di politico hanno ben poco

L’America sembra essersi già dimenticata dell’ennesimo attentato politico, per varie ragioni. La prima è che l’attentato, in effetti, non c’è stato. Fra i capi di imputazione per Cole Tomas Allen c’è anche il tentato omicidio di Donald Trump e il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha spiegato che «le prove sono abbondantemente chiare: ha viaggiato fino a Washington con lo scopo di assassinare il presidente Trump e membri dell’amministrazione». Nei fatti, tuttavia, il 31enne californiano che paragon

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)