Quegli attentatori dimenticati. La violenza “impolitica” negli Usa

Il tentato omicidio di Trump è già stato obliato, assorbito nel gorgo dei disturbati-radicalizzati. È l’ultimo episodio di una serie di violenze a sfondo politico che però di politico hanno ben poco

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L’America sembra essersi già dimenticata dell’ennesimo attentato politico, per varie ragioni. La prima è che l’attentato, in effetti, non c’è stato. Fra i capi di imputazione per Cole Tomas Allen c’è anche il tentato omicidio di Donald Trump e il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha spiegato che «le prove sono abbondantemente chiare: ha viaggiato fino a Washington con lo scopo di assassinare il presidente Trump e membri dell’amministrazione». Nei fatti, tuttavia, il 31enne californiano che paragon