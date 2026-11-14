Si tratta del più lungo stop dagli attacchi dell'11 settembre 2001. Il segretario ai Trasporti ha spiegato che le criticità sono iniziate alle 15.36, quando i centri di controllo del traffico aereo hanno riscontrato instabilità nei sistemi radar e di comunicazione. «Per questo motivo abbiamo deciso di spegnere il sistema», ha detto il segretario dei Trasporti

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È rientrato dopo quattro ore il caos aerei negli Stati Uniti che nella giornata del 13 novembre ha causato ritardi e cancellazioni per oltre 15mila voli. E si prevede che altri 3mila saranno coinvolti.

Si tratta del più lungo stop dagli attacchi dell'11 settembre 2001. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha dichiarato che lo spazio aereo statunitense è stato riaperto alle 20.15 locali (l’1.15 in Italia), avvertendo tuttavia che le compagnie aeree impiegheranno del tempo per ripristinare la normale operatività.

Il segretario ai Trasporti ha spiegato che le criticità sono iniziate alle 15.36, quando i centri di controllo del traffico aereo hanno riscontrato instabilità nei sistemi radar e di comunicazione. «Per questo motivo abbiamo deciso di spegnere il sistema», ha detto, precisando che in nessun momento si è verificata una perdita totale dei radar o delle comunicazioni.

Secondo i media statunitensi a causare il caos sarebbe stato un aggiornamento alla rete privata di comunicazioni che collega il sistema di controllo del traffico. Questo avrebbe provocato il riavvio del sistema, causando un “crash” e un’interruzione delle comunicazioni.

50 miliardi

Duffy ha dichiarato che il problema immediato è stato risolto, ma ha avvertito che è necessaria una revisione più ampia del sistema di controllo del traffico aereo, ormai obsoleto, per prevenire guasti analoghi. E ha chiesto uno stanziamento di 50 miliardi di dollari per la sua modernizzazione. «Ci troviamo di fronte a un sistema di controllo del traffico aereo incredibilmente vecchio», ha affermato Duffy. «Dateci i fondi per sistemarlo».

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