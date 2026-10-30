Musk soffia sul voto midterm con la paura: «Se vincono i dem muore la democrazia»

Visti i sondaggi pessimi per Trump, si scatena l’uomo più ricco del mondo: «Gli Stati Uniti rischiano di diventare un regime». Comizi no, anzi sì: misteriosa giravolta del presidente (condita di insulti) sugli ultimi eventi elettorali in Kansas e Iowa

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WASHINGTON DC - Tutto, fuorché passare per sfinito. O, peggio ancora, per vecchio. Dietro il ripensamento di Donald Trump, che ha deciso di tornare a fare comizi dopo aver cancellato alcune tappe elettorali per sostituirle con interventi in remoto, potrebbe esserci una domanda non gradita. Giovedì, al rientro da un rally in South Carolina, un giornalista della Reuters aveva osato chiedergli se fosse troppo affaticato per continuare a viaggiare. A pesare soprattutto il timore che anche altri fini