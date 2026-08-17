Trump fallisce su tutti i fronti e ora minaccia pure l’Oman

Scaduti i 60 giorni di tregua del memorandum, Teheran è più pericolosa di prima. Kushner si scontra col muro di Bibi. E il tycoon che fa? Ventila «bombe senza pietà»
«If Oman gets in the way, we’ll bomb the shit out of them», che tradotto al netto del turpiloquio presidenziale suona così: «Se l’Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà». Questo è stato il messaggio di Donald Trump allo Stato incastonato nella mappa del Golfo che sta finalizzando l’accordo con Teheran per sbloccare la navigazione a Hormuz, dove le petroliere devono tornare a transitare affinché i mercati possano respirare di nuovo. Finora, tuttavia, è stata concordata soltanto la ma