Trump: «Con Teheran non c’è dialogo». E infierisce sull’Oman

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Era stato lui, anche stavolta, a dichiarare il contrario fino al giorno prima. Ad ogni modo l’ultima versione – per ora – del presidente americano Donald Trump, spedita tramite post su Truth, è che «non ci sono colloqui né conversazioni in corso, né previste, con la Repubblica islamica dell’Iran». E ancora: «Il blocco navale resta in forze ed effettivo. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Tutte le mine in acqua sono state rimosse o detonate». La verità è che Hormuz non lo controlla nessun