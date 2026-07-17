Il Centcom ha riferito di avere colpito siti di sorveglianza costiera e di difesa aerea, infrastrutture logistiche e capacità marittime. La risposta iraniana ha coinvolto Qatar, Kuwait, Bahrein, Oman e Giordania, paesi che ospitano basi o strutture militari statunitensi

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La guerra tra Stati Uniti e Iran si allarga al Golfo. Per la sesta notte consecutiva, le forze americane hanno bombardato decine di obiettivi militari iraniani, mentre Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro installazioni statunitensi nei paesi vicini.

Il Centcom ha riferito di avere colpito siti di sorveglianza costiera e di difesa aerea, infrastrutture logistiche e capacità marittime, anche nell’area di Bandar Abbas e sull’isola di Qeshm. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi hanno raggiunto anche ponti, aeroporti e infrastrutture civili: a Bandar Khamir almeno sette persone sarebbero morte e nove sarebbero rimaste ferite. Le informazioni sulle vittime non sono state verificate in modo indipendente.

La risposta iraniana ha coinvolto Qatar, Kuwait, Bahrein, Oman e Giordania, paesi che ospitano basi o strutture militari statunitensi. Le Guardie rivoluzionarie hanno rivendicato attacchi contro radar americani in Oman e installazioni militari in Kuwait e Bahrein. Doha ha confermato di avere intercettato diversi attacchi, mentre in Bahrein sono state attivate le sirene d’allarme.

L’esercito giordano ha annunciato di avere abbattuto tre missili iraniani diretti verso il proprio territorio, senza registrare vittime. Teheran ha minacciato di considerare «obiettivi legittimi» tutte le infrastrutture regionali nel caso in cui Washington continui a colpire quelle della Repubblica islamica.

Iran, Giordania: abbattuti 3 missili lanciati verso Paese da Teheran L'esercito giordano ha dichiarato di aver abbattuto tre missili iraniani diretti verso il Paese, dopo che i sistemi di difesa aerea ne avevano intercettato la traiettoria. L'esercito ha precisato che l'incidente non ha provocato vittime, visto che le squadre del Corpo Reale del Genio Militare della Giordania sono intervenute per mettere in sicurezza e rimuovere i detriti caduti al suolo. Iran, colpito due postazioni radar Usa in Oman Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito due postazioni radar statunitensi nel sultanato dell'Oman, nel Golfo. In un comunicato si afferma che le forze di Teheran "hanno preso di mira e distrutto il radar di sorveglianza marittima presso le Salamah Rocks e il radar statunitense di sorveglianza aerea dislocato nell'area di Ghanam". Iran: sette morti in attacchi Usa a ponti Bandar Khamir Attacchi aerei statunitensi contro infrastrutture nell'Iran meridionale hanno causato la morte di sette persone, secondo quanto riferito dai media statali iraniani. L'azione segna un'espansione della campagna aerea di Washington, decisa in seguito alle minacce del presidente Usa Donald Trump di fare pressione su Teheran affinché allenti il blocco dello Stretto di Hormuz. In particolare, gli attacchi in cui si sono registrate vittime si sarebbero concentrati su alcuni ponti a Bandar Khamir, città portuale dell'Iran meridionale, stando all'agenzia Irna, che cita l'Università di Scienze Mediche di Hormozgan Usa: "Completata l'ultima serie di attacchi all'Iran, colpite decine di target" Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Lo afferma il Us Centcom sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di radi. "Su ordine del commander-in-chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniana. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti".

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