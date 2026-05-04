La missione ha l’obiettivo di contribuire al transito delle navi bloccate nello Stretto di Hormuz ed è di natura difensiva. Saranno impiegati oltre 15mila soldati, per Teheran ogni interferenza è una violazione del cessate il fuoco

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Mille velivoli e quindicimila soldati. Questo è il supporto militare fornito dagli Stati Uniti per l’operazione Project Freedom annunciata dal presidente Donald Trump. La missione ha l’obiettivo di contribuire al transito delle navi bloccate nello Stretto di Hormuz ed è di natura difensiva.

Da parte sua Teheran ha già affermato che qualsiasi interferenza nel tratto marittimo viene considerata come una violazione del cessate il fuoco. Se da una parte crescono le tensioni, sul lato negoziale il presidente Usa ha fatto sapere che i suoi rappresentanti «stanno conducendo colloqui molto positivi» con l'Iran e che «tali colloqui potrebbero portare a qualcosa di molto positivo per tutti». Lo ha scritto in un post sul suo social Truth.

Al momento Teheran sta valutando il piano di 14 punti proposto dalla Casa Bianca e consegnato dai mediatori pakistani. Questo si concentra maggiormente sulla fine del conflitto e rimanda a uno scenario post bellico tutta una serie di questioni ancora irrisolti tra le due delegazioni.

Macron: "Sulla sicurezza gli europei prendono in mano il loro destino" "Gli europei stanno prendendo in mano il proprio destino, aumentando la spesa per la difesa e la sicurezza e costruendo soluzioni comuni". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al summit della Epc, ricordando la coalizione di paesi volontari per fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina e la missione per la liberazione dello stretto di Hormuz, che non sono "reazioni" nei confronti di qualcuno. Oltre mille velivoli e 15mila militari per liberare Hormuz Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X che le sue forze parteciperanno all'Operazione Project Freedom, annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, per contribuire al rilascio delle navi bloccate nello Stretto di Hormuz. Ha dichiarato inoltre che "il supporto militare all'operazione includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari". Un funzionario statunitense ha inoltre dichiarato alla Cnn che l'operazione non prevederà scorte nello Stretto di Hormuz. L'Iran studia la proposta di pace Usa di 14 punti L'Iran sta esaminando la risposta americana al proprio piano di pace composto da 14 punti, trasmesso tramite mediatori pakistani nei giorni scorsi. Lo ha confermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, in un'intervista al canale televisivo di Stato. Baghaei ha sottolineato che il documento iraniano si concentra principalmente sull'"interruzione della guerra" e che "al momento non ci sono negoziati sul nucleare", confermando la posizione di Teheran di rinviare le discussioni sul programma atomico a dopo la fine del conflitto, legata anche alla richiesta di revoca dell'embargo sui porti iraniani e alla piena riapertura dello Stretto di Hormuz. Da parte sua, il presidente statunitense Donald Trump ha parlato di "discussioni estremamente positive" tra funzionari americani e iraniani per possibili passi verso la conclusione della guerra. Trump ha aggiunto che a partire da lunedì gli Stati Uniti accompagneranno le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz. L'amministrazione Trump insiste affinché Teheran accetti limiti rigorosi al proprio programma nucleare prima della fine delle ostilità, oltre alla completa apertura dello Stretto di Hormuz, alla cessazione del sostegno ai proxy nella regione e a una forte limitazione del programma missilistico. In particolare, Washington chiede a Teheran di rinunciare al proprio stock di oltre 400 kg di uranio altamente arricchito. Hormuz: Imo, fino a 20 mila persone e 2 mila navi bloccate nello Stretto dal 28 febbraio Fino a 20 mila membri degli equipaggi sono rimasti bloccati su circa duemila navi nello Stretto di Hormuz dall'inizio del conflitto divampato tra Stati Uniti, Israele e Iran, il 28 febbraio scorso. Lo riferisce l'Organizzazione marittima internazionale (Imo), precisando che le imbarcazioni coinvolte includono petroliere e navi metaniere, portarinfuse, cargo e unità da crociera. Secondo l'Imo, dall'inizio della guerra si sono verificati almeno 19 attacchi contro navi nell'area, con un bilancio di almeno 10 morti e otto feriti tra gli equipaggi. L'organizzazione aveva già avvertito che molte navi nel Golfo stanno esaurendo rapidamente scorte di cibo, carburante e acqua. "Non esistono precedenti per un numero così elevato di persone bloccate nell'era moderna", ha dichiarato il direttore della divisione sicurezza marittima dell'Imo, Damien Chevallier, reiterando l'appello dell'agenzia affinché le parti in causa consentano l'evacuazione in sicurezza degli equipaggi. Iran: esercito britannico, 2 navi colpite nello stretto di Hormuz L'esercito britannico rende noto che almeno due navi sono state colpite da alcuni proiettili nello Stretto di Hormuz. La nave sarebbe stata attaccata da diverse piccole imbarcazioni, secondo quanto riportato dal Centro per le operazioni marittime del Regno Unito (UKMT), mentre un'altra nave è stata colpita da "proiettili non identificati". Si tratta degli ultimi di almeno una ventina di attacchi avvenuti nello stretto e nelle zone circostanti dall'inizio della guerra con l'Iran, e un monito sui rischi che si corrono se la nuova offensiva statunitense dovesse proseguire. Non sono stati segnalati feriti. Iran, colloquio tra Araghchi e ministro Esteri Pakistan Il ministro degli Esteri pachistano e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi hanno avuto un colloquio telefonico sulla situazione regionale e sugli sforzi diplomatici in corso. Lo ha riferito il ministero degli Esteri del Pakistan. Il colloquio si inserisce nel quadro dei tentativi di mediazione di Islamabad per evitare una nuova escalation dopo il cessate il fuoco tra Stati uniti e Iran e le tensioni ancora aperte nello Stretto di Hormuz.

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