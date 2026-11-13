Van Hollen e Schumer, sfida tra le due anime dem per la guida del Senato

L’ala progressista rivendica il suo peso specifico dopo le midterm: il senatore del Maryland, amato dalla sinistra, si candida a leader dei democratici al posto di Schumer. A sostenerlo anche Sanders e Mamdani
WASHINGTON DC - Alla fine l’hanno convinto. Chris Van Hollen sfiderà il decano di New York Chuck Schumer per la guida dei democratici al Senato, al voto il primo dicembre. Da mesi la base chiedeva al senatore del Maryland, uno dei volti più amati della sinistra, di farsi avanti per dare una scossa al partito, cominciando proprio dai vertici. A incoraggiarlo anche Bernie Sanders, padre del progressismo americano, che ha dato man forte a quanti hanno letto nella travolgente vittoria democratica al