Battaglia al Congresso

Van Hollen e Schumer, sfida tra le due anime dem per la guida del Senato

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
13 novembre 2026 • 20:57
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L’ala progressista rivendica il suo peso specifico dopo le midterm: il senatore del Maryland, amato dalla sinistra, si candida a leader dei democratici al posto di Schumer. A sostenerlo anche Sanders e Mamdani

WASHINGTON DC - Alla fine l’hanno convinto. Chris Van Hollen sfiderà il decano di New York Chuck Schumer per la guida dei democratici al Senato, al voto il primo dicembre. Da mesi la base chiedeva al senatore del Maryland, uno dei volti più amati della sinistra, di farsi avanti per dare una scossa al partito, cominciando proprio dai vertici. A incoraggiarlo anche Bernie Sanders, padre del progressismo americano, che ha dato man forte a quanti hanno letto nella travolgente vittoria democratica al

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
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Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.