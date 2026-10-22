Mobilitazione e marketing, i dem studiano da Mamdani

I video di Mamdani bucano lo schermo perché uniscono uno stile pop a problemi concreti: gli affitti, il costo della vita, le difficoltà di tutti i giorni della comunità dei newyorkesi. Ma cruciale per la sua affermazione è stata anche la mobilitazione dal basso. Che oggi viene presa ad esempio dai democratici a livello nazionale

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Raccontata come una favola pop, l’ascesa di Zohran Mamdani, passato dall’1% nei primi sondaggi alla vittoria come sindaco di New York City nel novembre del 2025, viene attribuita ai temi chiari e condivisi e alla comunicazione smart e moderna su Instagram e TikTok. Il suo successo ha spinto molti politici anche in Italia a riprendere gli slogan dei Socialisti democratici americani (Dsa), di cui Mamdani fa parte, come la critica alle derive woke o il dibattito sulla patrimoniale tax the rich, e a