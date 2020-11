Il segretario di stato americano, Mike Pompeo, ha annunciato che ci sarà una «transizione morbida» verso un secondo mandato per l’attuale presidente in carica, Donald Trump. Dopo la vittoria annunciata sabato dello sfidante democratico, Joe Biden, Trump ha detto di non volere riconoscere il successo dell’avversario accusando i democratici di aver commesso brogli nel corso delle elezioni tenutesi il 3 novembre.

