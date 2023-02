È il quarto oggetto volante abbattuto dopo il pallone cinese e i due eliminati nel fine settimana in Alaska e in Canada. Non si sa ancora moto della loro origine ma sembra improbabile possano venire da un altro pianeta

Un caccia F-16 dell'esercito americano ha lanciato su ordine del presidente Joe Biden un missile che ha abbattuto un oggetto volante ''ottagonale'' vicino a siti militari nel Michigan, sopra il lago Huron, dopo essere stato individuato come oggetto non identificato dai radar.

Lo ha detto la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, dicendo di essere «lieta di annunciare che è stato rimosso rapidamente, in modo sicuro e protetto».

Il Pentagono ha spiegato che l'oggetto aveva viaggiato vicino a siti militari americani e ha rappresentato una minaccia per l'aviazione civile, oltre ad essere un potenziale strumento di sorveglianza. Si tratta del quarto oggetto volante abbattuto a febbraio da jet americani o canadesi dopo il grande pallone cinese del 4 febbraio.

Le caratteristiche

L'oggetto aveva la forma di un ottagono con fili appesi e nessun carico utile distinguibile, secondo il funzionario e un'altra fonte informata sulla questione. Era stato rilevato per la prima volta sabato notte dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano e dal Comando settentrionale degli Stati Uniti sul Montana. Sono in corso le operazioni di recupero da parte della Guardia costiera.

Per il momento, non c’è certezza sull’origine degli oggetti abbattuti, a differenza del pallone cinese che è stato identificato relativamente presto. Il New York Times citando fonti della Difesa ipotizza che possa essere il tentativo di Cina o Russia di scoprire di quanto tempo hanno bisogno le forze americane per identificare e neutralizzare un oggetto che entra nello spazio aereo. Sembra a questo punto invece piuttosto improbabile la pista dell’oggetto alieno.

