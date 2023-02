Per il secondo giorno di fila un aereo da guerra americano ha abbattuto un oggetto aereo non identificato. Questa volta l’operazione è stata condotta sopra i cieli di Yukon, in Canada. Si cerca di reperire i detriti per analizzare l’oggetto

«Ho ordinato l’abbattimento di un oggetto non identificato che ha violato lo spazio aereo canadese», ha scritto su Twitter il primo ministro canadese Justin Trudeau dopo aver sentito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Per il secondo giorno di fila, infatti, un aereo da guerra americano ha abbattuto un oggetto aereo non identificato. La missione è stata condotta nella città canadese di Yukon con un caccia F-22 del Norad (North american aerospace defense command), che che protegge lo spazio aereo canadese e americano. Attualmente le forze armate canadesi stanno cercando di recuperare l’oggetto per analizzarlo.

La ministra della Difesa canadese, Anita Anand, ha detto che non si trattava di un pallone aerostatico, come quello di fatturazione cinese che è stato invece abbattuto nella Carolina del Sud in settimana. L’oggetto individuato in Canada era a forma cilindrica e volava a un’altezza di 40mila piedi, rappresentando un pericolo per la traffico aereo civile.

«Non c’è motivo di credere che l’impatto dell’oggetto in territorio canadese sia di alcuna preoccupazione pubblica», ha detto la ministra in conferenza stampa. Ma qualche ora dopo l’abbattimento dell’oggetto il traffico aereo sopra il Montana è stato chiuso temporaneamente dopo che è stata rilevata una «anomalia radar».

L’abbattimento in Alaska

Mendo di 24 ore prima, nei cieli dell’Alaska, un F-22 dell’Usaf ha abbattuto su ordine della Casa Bianca un oggetto non identificato che, secondo John Kirby, il portavoce per la sicurezza nazionale, «poneva una ragionevole minaccia ai voli civili».

Dopo averlo monitorato per una dozzina di ore con l’ausilio degli F-35 e aver accertato l’assenza di piloti a bordo, l’aeronautica statunitense ha effettuato un’operazione molto simile a quella condotta per distruggere il pallone aerostatico spia cinese qualche giorno prima, facendo decollare due caccia di quinta generazione F-22 Raptor che hanno colpito il “cilindro” con uno dei loro missili.

Sono attualmente in corso le operazioni di recupero dei detriti volte ad acquisire maggiori informazioni sull’oggetto non identificato.

