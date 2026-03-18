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«Il nucleare dell’Iran non è una minaccia»: Trump smentito dai suoi servizi segreti

Mattia Ferraresi
18 marzo 2026 • 19:55

Il day after delle dimissioni del capo dell’antiterrorismo Joe Kent in rivolta contro il presidente. Per la direttrice dell’Intelligence Gabbard «Teheran non ha ricostruito le sue capacità di arricchimento». I paragrafi più scottanti “saltati” durante la lettura della relazione: «Era prevedibile e previsto il caos dell’intervento militare»

La portata delle dimissioni di Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center che ha lasciato l’incarico in polemica con la guerra in Iran, nel quale l’America è stata trascinata da Israele, si è manifestata con le dichiarazioni della direttrice dell’Intelligence, Tulsi Gabbard, che nell’intervento preparato per l’audizione alla commissione Intelligence del Senato – assieme al direttore della Cia, John Ratcliffe, e al direttore dell’Fbi, Kash Patel – ha scritto che il programma nuclear

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Mattia Ferraresi
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Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)