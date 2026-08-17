Gli Usa fanno un favore a Kim Jong-un. Il dittatore amico di Mosca, nemico di Kiev

Il tycoon ha annunciato che l’esercitazione militare in Corea del Sud vedrà un impegno ridotto, in nome dell’«ottima relazione». La mossa arriva proprio dopo che Zelensky aveva allertato sul sempre più intenso sodalizio tra Pyongyang e il Cremlino

true false

Mancavano solo poche ore all’avvio dell’esercitazione militare Ulchi Freedom Shield (Ufs) quando, domenica sera, Donald Trump ha deciso di dare uno schiaffo alla Corea del Sud e, indirettamente, all’Ucraina. L’esercito degli Stati Uniti – ha annunciato il presidente – ridurrà sostanzialmente la partecipazione all’esercitazione militare annuale iniziata ieri in Corea del Sud e in programma fino al 27 agosto. La motivazione della Casa Bianca? Quella ufficiale è «la mia ottima relazione con Kim Jon