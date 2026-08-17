la corea del nord è «un paese rispettoso» secondo trump

Gli Usa fanno un favore a Kim Jong-un. Il dittatore amico di Mosca, nemico di Kiev

Michelangelo Cocco
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17 agosto 2026 • 20:17

Il tycoon ha annunciato che l’esercitazione militare in Corea del Sud vedrà un impegno ridotto, in nome dell’«ottima relazione». La mossa arriva proprio dopo che Zelensky aveva allertato sul sempre più intenso sodalizio tra Pyongyang e il Cremlino 

Mancavano solo poche ore all’avvio dell’esercitazione militare Ulchi Freedom Shield (Ufs) quando, domenica sera, Donald Trump ha deciso di dare uno schiaffo alla Corea del Sud e, indirettamente, all’Ucraina. L’esercito degli Stati Uniti – ha annunciato il presidente – ridurrà sostanzialmente la partecipazione all’esercitazione militare annuale iniziata ieri in Corea del Sud e in programma fino al 27 agosto. La motivazione della Casa Bianca? Quella ufficiale è «la mia ottima relazione con Kim Jon

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.