Relitti, naufragi e carcasse: così la storia d’Islanda riaffiora sulle sue coste

«Nella storia d’Islanda, lasciare per strada potenziali utensili o cibo era un modo di conservare». In giro per l’Islanda è facile vedere relitti di velivoli, navi, macchine semiabbandonate

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Reykjavík – In giro per l’Islanda è facile vedere relitti di velivoli, navi, macchine semiabbandonate. Apparentemente niente di strano, considerando che le imbarcazioni sott’acqua sono la scenografia di alcune delle immersioni più apprezzate al mondo, dalla Micronesia all’Egitto. In questo caso, però, si tratta anche di residui che in altri Paesi sarebbero in musei e carcasse di animali che, in altre geografie, richiederebbero una rimozione immediata. Il fenomeno – spiega il professor Helgi Gunn